Hisense apresenta nova geração de ecrãs com base na evolução da tecnologia RGB-MiniLED

Na CES 2026, que arrancou ontem e vai ser palco de novidades tecnológicas até ao dia 9 de janeiro, a Hisense apresentou a evolução da sua tecnologia RGB-MiniLED, introduzindo os seus televisores mais avançados até à data.

Como o primeiro fabricante de TV a trazer, nas palavras da própria marca, a "verdadeira tecnologia RGB Local Dimming para o mercado", em 2025, a Hisense regressa, este ano, com uma rápida evolução dessa inovação.

O regresso é liderado pelo modelo topo de gama 116UXS e pela expansão da tecnologia para as novas séries UR9 e UR8, proporcionando uma precisão de cor sem precedentes numa ampla gama de formatos de ecrã.

Pioneira na evolução da cor, a Hisense tornou o desempenho premium acessível a um publico mais vasto, ao lançar a primeira TV RGB-MiniLED.

Televisores mais avançados da Hisense até à data

Agora, a empresa avança com uma estratégia em duas frentes, para elevar ainda mais o padrão de qualidade e democratizar a tecnologia:

Introdução de um novo sistema de cores multiprimárias, o RGB-MiniLED evo no 116UXS, expandindo o espetro de cores e aprofundando a precisão do nível de comprimento de onda para além do que o RGB pode alcançar.

no 116UXS, expandindo o espetro de cores e aprofundando a precisão do nível de comprimento de onda para além do que o RGB pode alcançar. Evolução e expansão da sua tecnologia RGB, implementando-a em toda a nova gama de modelos RGB-MiniLED com formatos de ecrã ainda maiores, desde 55 a 100 polegadas, proporcionando o RGB de alto desempenho a um maior número de consumidores.

Segundo Pedro Santos, diretor geral da Hisense em Portugal, a "inovação acelerada é uma marca registada da Hisense", que está a "introduzir tecnologias avançadas no mercado mais rapidamente, escalando-as mais cedo e tornando-as acessíveis aos consumidores".

A expansão da tecnologia RGB deste ano é mais um exemplo de como continuamos a liderar o desenvolvimento do setor. É o tipo de avanço que reforça o motivo pelo qual a Hisense é uma das empresas mais dinâmicas no mercado de TVs de hoje.

V 116UXS: A revolução das quatro cores

No topo do portfolio, a TV 116UXS representa a expressão máxima da filosofia de cores da Hisense e introduz o novo sistema de retroiluminação RGB-MiniLED evo da marca, uma arquitetura de quatro cores primárias que adiciona ciano à estrutura tradicional RGB.

A inclusão do ciano (cor entre o azul e o verde no espetro de luz visível) é estratégica, pois atua na faixa do espetro onde a visão humana é mais sensível a variações subtis.

Isso permite ao modelo 116UXS reproduzir gradientes, tons e transições com maior naturalidade, conferindo profundidade às cenas sem saturação excessiva e preservando detalhes tanto em sombras como em áreas de brilho intenso.

Desta forma, permite criar a perceção de uma imagem mais rica e dimensional na visualização diária e não apenas em momentos HDR dramáticos.

Com o processador Hi-View AI Engine RGB, a 116UXS gere de forma inteligente dezenas de milhares de zonas de regulação de cor para preservar esta precisão tonal em movimentos rápidos, destaques brilhantes e cenas escuras, e oferece até 110% de cobertura de cor BT.2020.

O design ultrafino de 3,98 centímetros e quase sem moldura retém a atenção na imagem, enquanto o sistema de áudio Devialet Opéra de Paris 6.2.2 oferece uma qualidade de som cinematográfico.

O resultado é, segundo a marca, uma TV premium que eleva significativamente o padrão de cor da Hisense, combinando a tecnologia RGB-MiniLED evo de última geração com um design e um mecanismo de processamento criados para tornar cada cena mais expressiva, precisa e envolvente.

RGB mais acessível: Séries UR9 e UR8 RGB-MiniLED

As novas séries UR9 e UR8 RGB-MiniLED dão continuidade à inovação RGB da Hisense, tornando a tecnologia disponível para mais utilizadores, para mais tamanhos de ecrã e com diferentes faixas de preço.

Como segunda geração da arquitetura RGB introduzida pela primeira vez em 2025, agora expandida para ecrãs de 55 a 100 polegadas, oferece os benefícios das cores primárias mais ricas, separação de tons mais nítida e maior consistência de cor para um público mais vasto.

Enquanto o modelo RGB lançado no ano passado provou a inovação, esta nova gama demonstra acessibilidade. Os modelos UR9 e UR8 oferecem uma gama de cores significativamente ampliada, com saturação mais intensa e reprodução tonal precisa, "superando as TV premium disponíveis no mercado", segundo a Hisense, e mantendo a integridade da imagem mesmo em ambientes claros.

O design dos modelos UR9 e UR8 e os sistemas de áudio ajustados pela Devialet completam uma experiência de visualização premium, mas acessível.

Ao expandir o RGB para estes novos modelos, a Hisense está a avançar mais rapidamente, escalando uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento no setor e reafirmando o seu compromisso em tornar as cores de alto desempenho amplamente acessíveis.

