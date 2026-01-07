Estrela da série Stranger Things conquistou o Spotify. Já ouviu o Steve Harrington?

De forma inesperada, o artista Djo está a agitar as tabelas do Spotify, tendo até ultrapassado Taylor Swift. Se o nome não lhe diz nada, talvez já tenha ouvido de Joe Keery, ou de Steve Harrington. Sim, uma das estrelas da série Stranger Things.

Durante 78 dias consecutivos, Taylor Swift dominou o Top Global do Spotify com "The Fate of Ophelia", lançada no seu álbum de 2025, The Life of a Showgirl.

No entanto, Djo conseguiu destroná-la. O sucesso musical foi originalmente lançado em 2022 no álbum Decide, mas só mais recentemente ganhou atenção, após viralizar nas redes sociais, em 2024. Posteriormente, foi lançada como single independente.

Chama-se "End of Beginning" e conquistou os ouvintes rapidamente, somando 6,5 milhões de streams e chegando novamente ao primeiro lugar do Top Global.

Nos Estados Unidos, a canção lidera, também, o Top do Spotify, com 1,38 milhões de streams, provando que a popularidade de Djo pode ser mais do que temporária.

O impacto de Stranger Things no contexto musical

O sucesso de "End of Beginning" não é coincidência, se considerarmos que ganhou nova vida com o final de Stranger Things, a série que marcou uma geração e terminou recentemente na Netflix.

Conforme descrito por Joe Keery, o Steve Harrington da série, a música é uma reflexão sobre finais e começos, encaixando-se perfeitamente com o fim da série e do ano de 2025.

Para Keery, este momento é, também, um exemplo de como a música pode atravessar o tempo e ser redescoberta pelo público, ganhando relevância mesmo anos após o seu lançamento inicial.

De facto, aquando da estreia da quarta temporada da série da Netflix, em 2022, a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, chegou ao top 10 em vários países, num feito impressionante, tendo em conta que a música foi lançada décadas antes, em 1985.

Embora apareça apenas na quarta temporada, o impacto global foi tão grande que acabou por encobrir o efeito de outras músicas icónicas da série.

Em Stranger Things, a música está intimamente ligada à personagem Max Mayfield e aos momentos emocionalmente intensos que ela vive, especialmente no confronto com sentimentos de perda e vulnerabilidade.

De uma forma comovente, "Running Up That Hill" funciona como uma extensão emocional da personagem, servindo como a "luz ao fundo do túnel" de que ela precisa.