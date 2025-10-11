Fãs de tecnologia, esta série é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje recai sobre uma série, um clássico, que tem a capacidade tecnológica como arma de combate ao crime. É imperdível!

Person of Interest | 8,5/10 ⭐

O ex-agente da CIA Reese - agora presumivelmente morto - e o multimilionário e génio da tecnologia Finch unem forças como uma equipa de vigilantes que combate o crime.

Usando o programa de Finch, que emprega reconhecimento de padrões para determinar indivíduos que em breve estarão envolvidos em crimes violentos, eles combinam o treino em operações secretas de Reese e o dinheiro e as habilidades cibernéticas de Finch para impedir crimes antes que eles aconteçam.

A ex-agente da Atividade de Apoio à Inteligência do Exército, Sameen Shaw, junta-se à dupla na sua missão.