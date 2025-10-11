Radares de Velocidade: vão estar aqui “escondidos” na próxima semana

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em outubro. Saiba os locais.

Radares de velocidade da PSP: outubro de 2025

Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais mensal, por distrito, onde vão estar os radares de velocidade móveis. Conheça os locais e horários para os próximos dias.

Açores

17outubro - 11h30/14h30 - Avenida Padre Nunes da Rosa | Freguesia e concelho da Madalena

Aveiro

14 outubro - 8h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à Corvauto | Aveiro

16 outubro - 14h00/18h00 - Avenida da Universidade | Aveiro

20 outubro - 08h00/12h00 - Avenida da Europa - Junto à BP | Aveiro

22 outubro - 09h00/12h00 - Av. Dr. Liberdade | São João da Madeira

23 outubro - 09h00/12h00 - Variante R.19 - Anta | Espinho

24 outubro - 09h00/12h00 - R. Circunvalação | Santa Maria da Feira

29 outubro - 09h00/12h00 - Rua do Sobral | São João de Ovar

Beja

17 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja

20 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja

30 outubro - 09h00/12h00 - Rua Manuel Joaquim Delgado | Beja

Bragança

22 outubro - 08h00/13h00 - Estrada de Vinhais | Bragança

23 outubro - 08h00/13h00 - Nacional 15 | Mirandela

Braga

14 outubro - 15h00/17h00 - Circular Urbana de Guimarães (Nó da Universidade)

15 outubro - 9h00/11h00 - E.N14 - Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)

16 outubro - 15h00/17h00 - E.N14 - Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)

17 outubro - 08h30/11h30 - Circular de Barcelos | Barcelos

17 outubro - 9h00-11h00 - Circular Urbana de Guimarães (nó S. Torcato)

24 outubro - 16h00/18h00 - Av.ª Miguel Torga | Braga

27 outubro - 09h00/11h00 - Av. António Macedo | Braga

Castelo Branco

14 outubro - 10h00/12h00 - Rua Adelino Semedo Barata | Castelo Branco

27 outubro - 08h00/12h00 - Avenida Cidade Rio de Janeiro | Covilhã

Coimbra

14 outubro - 16h00/19h00 - Avenida Guarda Inglesa sentido O/E

17 outubro - 9h30/12h30 - Avenida Da Lousã

10 outubro - 09h00/12h00 - Avenida do Brasil (Sentido N/S)

21 outubro - 09h00/12h00 - Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro

Faro

16/out/25 - 14h00/18h00 - Avenida São Lourenço da Barrosa - Avenida V6 | Portimão

17/out/25 - 9h00/12h00 - Estrada de Monchique - Avenida V2 | Portimão

27/out/25 - 9h00/11h00 - Rua da Cruz Vermelha Portuguesa | Tavira

29/out/25 - 9h00/11h00 - Rua Almirante Cândido dos Reis | Tavira

30/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António

31/out/25 - 09h00/12h00 - Avenida de Castro Marim | Vila Real Santo António

Guarda

13 outubro - 09h00/13h00 - Via da Cintura Externa | Guarda

14 outubro - 09h00/13h00 - Avenida Serra da Estrela | Gouveia

17 outubro - 09h00/13h00 - Rua da Cadeia | Guarda

27 outubro - 09h00/13h00 - EN16 | Guarda

Leiria

10 outubro - 09h00/12h00 - Estrada da Nazaré KM 15,2 | Marinha Grande

20 outubro - 09h00/12h00 - Alcobaça - VCI (sentido descendente)

21 outubro - 09h00/12h00 - Avenida Nogent Sur Marne, junto ao McDonald's | Nazaré

Lisboa

14 outubro - 08h30/12h30 - E.N. 10 km 137 | Santa Iria de Azóia

14 outubro - 08h00/18h00 - Rua António Sérgio | Santo António dos Cavaleiros

16 outubro - 08h00/11h00 - IC.2 a Santa Iria de Azóia

17outubro - 09h00/12h00 - Estrada dos Salgados | Amadora

17 outubro - 14h00/16h00 - Estrada N117, Sentido Amadora/Restelo

20 outubro - 08h00/11h00 - A2 | Ponte 25 de Abril

22 outubro - 08h30/11h30 - Estrada Nacional 250.1 - Baratã | Algueirão

22 outubro - 13h30/16h00 - Avenida Eng. Duarte Pacheco | Queluz

23 outubro - 14h00/17h00 - Rua Cidade de Praga | Lisboa

24 outubro - 08h00/17h00 - Avª da Marginal, KM 18,2 - Hotel Miragem | Cascais

30 outubro - 20h00/24h00 - EN 10, Km 126.3, no Sobralinho, sentido Sobralinho-Alverca do Ribatejo

Portalegre

15 outubro - 09h00/11h00 - Avenida do Dia de Portugal | Elvas

22outubro - 00h80/11h00 - Avenida de Badajoz | Portalegre

29 outubro - 09h00/11h00 - Avenida Francisco Fino - Zona Industrial | Portalegre

Porto

13 outubro - 08h00/16h00 - Av. Dr. Antunes Guimarães 325 | Matosinhos

14 outubro - 08h00/15h00 - Av. Marechal Gomes da Costa 1300 | Porto

16 outubro - 08h00/15h00 - Rua Gomes Amorim nº 3084 | Póvoa de Varzim

20 outubro - 16h00/00h00 - E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz | Santo Tirso

22 outubro - 13h00/20h00 - Rua Heróis do Ultramar - 1268, Vilar de Andorinho | Vila Nova de Gaia

23 outubro - 13h00/20h00 - Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo | Valongo

27 outubro - 08h00/16h00 - Via Ardegães | Maia

29 outubro - 08h00/15h00 - Est. da Circunvalação 14022 | Matosinhos

Santarém

13 outubro - 08h00/12h00 - Rua Dr. Joaquim Francisco Alves | Ourém

14 outubro - 16h00/20h00 - EN110 - Carvalhos de Figueiredo | Tomar (Em frente à lavagem de viaturas)

15 outubro - 16h00/19h00 - EN 3 - Calçadinha | Santarém

16 outubro - 08h30/12h30 - Radar – Rua do Progresso | Cartaxo

17 outubro - 08h30/12h30 - Radar – Estrada Nacional da Barreira Alva | Torres Novas

Setúbal

17 outubro - 16h00/17h30 - Avenida Escola dos Fuzileiros Navais | Barreiro

22 outubro - 15h00/17h00 - Avenida 1 de Dezembro 1640 | Seixal

27 outubro - 16h00/18h00 - Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada

Vila Real

14 outubro - 14h00/17h30 - Avenida da Galiza | Chaves

20 outubro - 08h00/12h00 - Av. Aureliano Barrigas | Vila Real

27 outubro - 08h00/12h30 - Rua Dr. António de Medeiros | Chaves

28 outubro - 08h00/12h00 - Av. Noruega | Vila Real

Viana do Castelo

14 outubro - 10h00/13h00 - Estrada da Papanata | Viana do Castelo

16 outubro - 20h30/23h00 - Avenida Capitão Gaspar de Castro | Viana do Castelo

24 outubro - 10h30/13h00 - Rua Agostinho José Taveira | Ponte de Lima

26 outubro - 20h30/23h00 - Avenida do Meio - Areosa | Viana do Castelo

Viseu