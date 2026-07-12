Netflix quer mudar e quer trazer canais de televisão para o seu serviço

A Netflix estará a considerar uma das mudanças mais significativas da sua história. Adicionar canais de televisão em direto à sua plataforma. Conforme o revelado, a empresa está a explorar novas formas de aumentar o tempo que os utilizadores passam a ver conteúdo, melhorar a retenção de subscritores e impulsionar a receita publicitária.

Netflix quer trazer canais de televisão

Embora a Netflix continue a ser líder no setor do streaming por subscrição, a empresa enfrenta vários desafios. Apesar de terem anunciado recentemente um aumento dos lucros, os executivos estariam preocupados com a queda do tempo de visualização dos utilizadores, um indicador fundamental para manter o interesse dos subscritores e reduzir os cancelamentos.

Para inverter esta tendência, a Netflix estaria a considerar adicionar canais lineares permanentes, semelhantes aos da televisão tradicional. Estes canais poderiam ser dedicados a géneros específicos, como a comédia ou a ação, ou até mesmo focados em séries específicas. Segundo informações, apareceriam diretamente na página inicial da plataforma, ao lado do catálogo regular de conteúdos on-demand.

A empresa estaria também a explorar a possibilidade de integrar subscrições de outros serviços de streaming dentro da aplicação. Isto permitiria que os utilizadores subscrevessem plataformas externas diretamente da Netflix, sem terem de trocar de aplicação. Entre as opções mencionadas está o Peacock, o serviço de streaming da Comcast.

Serviço de streaming prepara-se para mudar

Esta não é a primeira vez que a Netflix tenta prolongar o período de subscrição dos seus utilizadores. Nos últimos anos, lançou iniciativas como o Netflix Games, que oferece jogos sem custos adicionais para os subscritores, e recentemente começou a testar o Clips, um formato de vídeos curtos inspirado em aplicações como o TikTok.

A possível chegada de canais em direto é particularmente notável porque a Netflix foi uma das empresas que contribuiu para o declínio da televisão por cabo. De facto, o streaming ultrapassou a televisão por cabo em termos de quota total de audiência pela primeira vez em 2022, marcando um ponto de viragem na indústria audiovisual.

No entanto, o regresso a elementos típicos da televisão tradicional pode ter uma explicação clara. Os canais em direto oferecem novas oportunidades de publicidade, uma vez que os telespectadores não podem saltar os anúncios durante os intervalos. Numa altura em que a Netflix está cada vez mais focada em planos com anúncios, este modelo pode tornar-se uma importante fonte adicional de receitas.