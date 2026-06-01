Novidades no Prime Video para junho de 2026

Apesar de o sol ter chegado em força, os filmes e as séries não ficam de lado. Para aqueles que não perdem uma boa sessão de cinema, eis as novidades do Prime Video para este mês de junho.

Além dos títulos gratuitos, a Amazon disponibiliza opções para comprar ou alugar. Este mês, de entre os filmes, o Prime Video conta com The Moment e Reminders of Him.

Em matéria de séries, a quarta temporada de Resident Alien e a primeira de Spartacus House of Ashur.

Em junho, os fãs de NBA poderão acompanhar a final da NBA, a partir da madrugada de 4 de junho.

Calendário NBA em junho Quarta-feira, 4 de junho - Jogo 1 - 01:30h

Sexta-feira, 6 de junho - Jogo 2 - 01:30h

Segunda-feira, 9 de junho - Jogo 3 - 01:30h

Quarta-feira, 11 de junho - Jogo 4 - 01:30h

Sábado, 14 de junho - Jogo 5 - 01:30h

Terça-feira, 17 de junho - Jogo 6 - 01:30h

Sexta-feira, 20 de junho - Jogo 7 - 01:30h Mais informações

Dia 3 - The Legend of Vox Machina: 4.ª Temporada (série)

Um ano após o Conclave Chroma, Vox Machina segue caminhos separados até que um mal antigo desperta, obrigando o grupo a reunir-se novamente para enfrentar uma nova ameaça.

Dia 5 - Patrocínio (série)

Num mundo dominado por filtros e narrativas cuidadosamente controladas, Patrocínio quebra a formalidade associada a uma das famílias mais influentes de Portugal para oferecer um acesso sem precedentes ao universo íntimo das irmãs.

Pela primeira vez, a câmara deixa de ser uma simples convidada num evento para se tornar uma testemunha silenciosa da estrutura emocional, profissional e familiar que sustenta um verdadeiro império de influência, trabalho e sororidade.

Dia 6 - Yaz Evi (filme)

Yaz Evi acompanha Selin, de 21 anos, que viaja misteriosamente para o verão de 1996. Lá, torna-se amiga da sua mãe jovem e ajuda-a a lidar com um triângulo amoroso e a recuperar sonhos perdidos.

Dia 10 - Over Your Dead Body (filme)

Um casal disfuncional afasta-se para uma cabana isolada para tentar salvar a relação, mas ambos planeiam secretamente matar-se um ao outro.

Dia 10 - Every Year After (série)

Dois amigos de longa data exploram a questão eterna: e se o seu primeiro amor estivesse destinado a ser a sua alma gémea?

Uma história romântica arrebatadora sobre as possibilidades intemporais do amor.

Dia 11 - Hotel Amor (filme)

Quando uma mulher viciada em trabalho vê o hotel onde trabalha ser vendido, terá de provar as suas capacidades ao gerir uma equipa pouco profissional, cuidar de hóspedes excêntricos e lidar com fantasmas do passado.

Dia 12 - Laws of Man (filme)

No início da Guerra Fria, dois U.S. Marshals perseguem um assassino procurado nos desertos do Nevada.

Dia 13 - Carlitos & Henriqueta (série)

Carlitos & Henriqueta são os melhores amigos e os piores alunos da escola. Entre disparates, distrações e aulas caóticas, tornam a vida impossível à professora Adelaide e a toda a escola.

Dia 17 - Culpa Tua: Londres (filme)

Após os acontecimentos explosivos de My Fault: London, Noah e Nick regressam - mais fortes, mais próximos e mais apaixonados do que nunca.

Mas, à medida que a vida começa a puxá-los em direções diferentes, a relação enfrenta o seu maior desafio até agora.

Dia 19 - Anora (filme)

Vencedor de cinco Óscares, incluindo Melhor Filme em 2025, o filme acompanha uma jovem stripper do Brooklyn que casa impulsivamente com o filho de oligarcas russos, vendo o seu conto de fadas ameaçado quando a família dele tenta impedir o casamento.

Dia 20 - Clown In A Cornfield (filme)

Numa pequena cidade do Midwest em declínio, Frendo, o palhaço símbolo de um passado de sucesso, regressa como uma presença aterradora.

Dia 21 - Thelma (filme)

Quando Thelma Post, de 93 anos, é enganada por um burlão ao telefone que se faz passar pelo seu neto, parte numa perigosa missão pela cidade para recuperar o que lhe foi roubado.

Dia 22 - See You At Work Tomorrow!: 1.ª Temporada (série)

Cha Ji Yun, numa fase de estagnação profissional, escolhe o seu chefe exigente como o "mal menor", acabando por desenvolver uma relação improvável que os transforma no "melhor" um do outro.

Dia 26 - Driver's Ed (filme)

Um grupo de adolescentes rouba o carro das aulas de condução da escola para ajudar um finalista a encontrar a namorada, agora na faculdade, e reconquistá-la.

Dia 26 - Flight Risk - Voo de Alto Risco (série)

Durante um voo sobre o Alasca, um piloto transporta uma agente federal e um fugitivo para julgamento. À medida que a tensão aumenta, torna-se claro que nem todos a bordo são o que parecem.