Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!
Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Mais uma vez, trazemos uma sugestão de filme com largos anos, mas que valerá a pena, especialmente para aqueles que apreciam cinema e, a par disso, são entusiastas de ciência.
Contacto | 7,5/10 ⭐
Nesta adaptação do romance de Carl Sagan, dirigida por Zemeckis, Ellie Arroway procura interpretar uma possível mensagem proveniente do sistema estelar Vega.
Assim que o primeiro contacto com uma inteligência extraterrestre é comprovado, Arroway enfrenta o restritivo Conselheiro de Segurança Nacional Kitz e fanáticos religiosos determinados a conter as implicações de tal evento.
Uma mensagem incrível é encontrada escondida no sinal, mas será Arroway quem responderá ao seu chamado?
Os anos 90 no geral foram horríveis para o cinema, este filme talvez seja a origem da frase “é por estas que os aliens não nos visitam.” quando no filme aparece o video do hitler.