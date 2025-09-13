Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. Mais uma vez, trazemos uma sugestão de filme com largos anos, mas que valerá a pena, especialmente para aqueles que apreciam cinema e, a par disso, são entusiastas de ciência.

Contacto | 7,5/10 ⭐

Nesta adaptação do romance de Carl Sagan, dirigida por Zemeckis, Ellie Arroway procura interpretar uma possível mensagem proveniente do sistema estelar Vega.

Assim que o primeiro contacto com uma inteligência extraterrestre é comprovado, Arroway enfrenta o restritivo Conselheiro de Segurança Nacional Kitz e fanáticos religiosos determinados a conter as implicações de tal evento.

Uma mensagem incrível é encontrada escondida no sinal, mas será Arroway quem responderá ao seu chamado?