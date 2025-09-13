HyperOS 3.0: se tem um destes Xiaomi já pode testar a nova versão do Android

A Xiaomi está a preparar o lançamento global e oficial do HyperOS 3.0. Isso não é motivo para adiar a atualização desta nova versão para alguns dos seus smartphones mais populares. A empresa começou a atualizar cinco modelos através do seu programa beta, permitindo testar as novidades mais recentes antes do lançamento final.

A informação foi revelada de forma oficial pela própria Xiaomi. A empresa, aliás, aproveitou a segunda fase da beta pública do HyperOS 3.0 para incluir estes cinco novos modelos. Até agora, apenas o Xiaomi 15 e o Redmi K80 Pro eram elegíveis para a atualização.

A atualização para o HyperOS 3.0 chega para estes 5 Xiaomi, o irmão mais novo do modelo Pro que chegou como Poco F7. A atualização está também disponível para o Xiaomi MIX Flip 2, a segunda geração do dobrável da empresa. Por outro lado, os tablets Xiaomi Pad 7 Ultra e Xiaomi Pad 7, bem como o Redmi K Pad, também estão a receber o HyperOS 3.0 de imediato.

Os utilizadores podem experimentar esta versão através do programa beta da Xiaomi e pré-registando-se na Comunidade Xiaomi. De qualquer forma, é importante referir que a versão final do HyperOS 3.0 chegará a 24 de Setembro para uma grande lista de telemóveis compatíveis.

Os modelos mais recentes e de última geração serão atualizados em primeiro lugar, seguidos pelos modelos mais antigos ou mais acessíveis nos próximos meses. Os primeiros telemóveis a serem atualizados são os seguintes:

Redmi Note 14 5G

Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro+ 5G

POCO X7 Pro

POCO F6

POCO F7

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Em relação às novas funcionalidades , o HyperOS 3.0 trará uma interface redesenhada , com novos ícones, animações e opções de personalização. A nova versão inclui ainda notificações em tempo real, para que possa acompanhar os pedidos e muito mais, diretamente no ecrã de bloqueio.

A Xiaomi confirmou ainda que o HyperOS 3.0 irá melhorar o desempenho e a otimização do sistema. Especificamente, a energia e a duração da bateria serão 30% mais elevadas em comparação com a versão anterior do sistema operativo. Alguns telemóveis Xiaomi também receberão novas funcionalidades de câmara com IA, focadas em produtividade. A Xiaomi fornecerá mais detalhes perto da data de lançamento.