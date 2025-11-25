Samsung abandona o Gemini? Pode trocar IA da Google por outra

A presença da IA nos smartphones é cada vez mais normal. Este espaço é interessante e todas as empresas querem uma presente. Agora, rumores avançam que a Samsung está a considerar trazer de volta o Bixby, o seu assistente virtual, para os telemóveis Galaxy. Desta vez, seria alimentado por uma IA que não o Gemini, a IA da Google.

Samsung vai abandonar o Gemini?

Nos últimos anos, o Gemini substituiu a Bixby como assistente virtual nos smartphones Samsung, graças a uma colaboração entre a Google e a empresa. Mas isso pode mudar em breve, pelo menos em alguns modelos, incluindo o futuro Galaxy S26. Rumores sugerem que a Samsung poderá trazer a Bixby de volta graças a uma nova parceria com uma empresa de IA que se revelou ainda melhor que o Gemini em alguns casos.

O Bixby é o assistente virtual desenvolvido pela Samsung, disponível em praticamente todos os seus produtos inteligentes. Isto inclui smartphones, televisores, colunas de som e até frigoríficos. Embora possa ser útil para controlar dispositivos domésticos e outros eletrodomésticos da marca, nunca se destacou pelas suas funcionalidades, ficando sempre atrás do Google Assistant, da Alexa ou até mesmo da Siri.

Com a chegada da IA, o Bixby ficou ainda mais para trás face a chatbots como o da Google ou o ChatGPT, daí a decisão de integrar o Gemini nos seus telefones. Agora, porém, encontraram uma forma de tornar o Bixby ainda mais inteligente. Conforme relatado por um informador no X, o assistente da Samsung será integrado no Perplexity, a empresa associada ao Claude, para incluir características de IA semelhantes às do Gemini.

Trocar a Google pelo Bixby com IA

A integração do Perplexity no Bixby para competir com o Gemini está prevista para o início de 2026, com o lançamento do Galaxy S26. No caso dos restantes dispositivos da marca, este plano aponta para a atualização numa futura atualização. A fonte anónima afirma que Bixby e Perplexity partilharão as tarefas, enquanto Gemini trata atualmente de tudo.

Tarefas mais complexas, que exijam pesquisas na web ou perguntas avançadas, serão processadas pelo Perplexity. Os comandos básicos, como adicionar um lembrete ou definir um alarme, serão geridos pelo Bixby. A integração será semelhante à do Siri e do ChatGPT, onde é possível até fazer login com a sua conta para desbloquear funcionalidades pagas no assistente da Apple.

A Samsung já trabalha com a Perplexity há algum tempo. As TVs da marca têm uma aplicação com acesso à IA. Isso significa que a Bixby vai substituir a Gemini? A Samsung ainda não confirmou se a Bixby e a Perplexity vão funcionar como assistentes pessoais nos seus futuros telemóveis. De qualquer forma, a Gemini continuará a funcionar normalmente nos dispositivos da marca.