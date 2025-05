Google reforça segurança do Android com novas funcionalidades contra burlas

A Google anunciou uma atualização para Android com o objetivo de combater as burlas e o roubo de identidade. As novas medidas de segurança incluem proteções contra chamadas fraudulentas, deteção em tempo real no Google Mensagens e uma nova ferramenta para verificar a sua identidade através de um código QR. Também protegerá as informações caso o smartphone seja roubado.

De acordo com um post de blog, a Google introduziu uma série de funcionalidades para melhorar a segurança. A empresa está de olho nos esquemas telefónicos, uma ameaça que afeta milhões de utilizadores em todo o planeta todos os dias. Alguns dos recursos já estão disponíveis há algum tempo nos Estados Unidos e estão agora a ser lançados oficialmente noutros mercados.

Entre as proteções contra fraudes por telefone está uma funcionalidade que bloqueia o smartphone se detetar um comportamento invulgar. Por exemplo, se alguém ligar fingindo ser um representante de um banco ou de serviços financeiros, a Google analisará os padrões e impedirá que faça alterações nas suas definições de segurança ou carregue aplicações a partir do browser.

Quando isto acontece, o telefone abrirá uma janela de aviso a informar o utilizador que pode ser vítima de burla. O sistema também impedirá que conceda mais permissões do que as necessárias a uma aplicação. A Google referiu que estas operações serão realizadas diretamente no dispositivo e aplicar-se-ão a chamadas com pessoas que não estejam na lista de contactos.

Uma das funcionalidades mais marcantes desta atualização é o Key Verifier, uma ferramenta para verificar a identidade das pessoas a quem se enviam mensagens. Esta funcionalidade utiliza códigos QR com chaves de encriptação públicas para garantir que se fala com a pessoa certa. O Key Verifier tem como alvo os esquemas de troca de SIM, uma prática cada vez mais comum entre os atacantes.

Outra funcionalidade anunciada há alguns meses é a deteção de burlas no Google Mensages. Esta depende da IA ​​para identificar mensagens que se fazem passar por instituições financeiras, suporte técnico e outras. Finalmente, vai implementar novas medidas contra o roubo de dispositivos. Se o seu telefone mudar de proprietário, o Android restringirá a funcionalidade de reposição de dados de fábrica, a menos que o autorize.

Uma pergunta de segurança também será adicionada ao Bloqueio Remoto, e as palavras-passe de utilização única serão ocultadas no ecrã de bloqueio para impedir que os atacantes acedam às suas informações. Algumas funcionalidades, como o Key Verifier, estarão disponíveis nos dispositivos com Android 10 ou superior e outras estarão limitadas ao Android 16. A Google também exibirá alertas quando uma aplicação maliciosa alterar o seu ícone para fingir que é legítimo.