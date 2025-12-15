A Google já prepara as grandes novidades da próxima atualização do Android. Estas ainda não são muito conhecidas e a surpresa está a ser preparada. No entanto, uma destas foi agora reforçada. Tudo indica que o Android 17 pode trazer uma das funcionalidades mais interessantes do iOS.

Começam a surgir as novidades do Android 17

Há um ano, uma nova funcionalidade do Android chamada Motion Cues foi descoberta escondida no código do Google Play Services, com um lançamento aparentemente iminente. Ele ainda não apareceu, mas isso pode estar prestes a mudar. Uma nova análise mostra que a funcionalidade ainda está lá. No entanto, uma limitação nas capacidades do próprio Android é a razão pela qual ainda não foi lançado.

O Motion Cues, tal como a funcionalidade equivalente no iOS, desenha pontos no ecrã que se movem relativamente ao movimento real do telefone. Em teoria, reduzindo o enjoo, porque significa que o cérebro não ficará tão confuso sobre se se está a mover ou não.

No entanto, desenhar estes pontos sobre painéis de definições importantes requer permissões de segurança elevadas que o Motion Cues ainda não possui. As limitações existem para impedir que os hackers sobreponham elementos sobre ícones e menus que controlam o funcionamento do seu telefone.

Google copia uma das funcionalidades do iOS

Na versão mais recente do Android Canary parece que a gestão dos Indicadores de Movimento está a ser transferida para uma parte mais fundamental do Android, com privilégios de segurança adicionais. Isto significa que os pontos que sincronizam com o movimento do smartphone poderão cobrir o ecrã inteiro.

Isto mesmo que se esteja a visualizar definições do sistema ou se o painel de Definições Rápidas estiver aberto na parte superior do ecrã. Assim que esta nova abordagem for testada e consolidada, deverá ser disponibilizada ao público. É bem possível que apareça como parte da atualização do Android 17, sobre a qual esperamos ouvir mais nos próximos meses.

A versão da Apple, chamada Indicadores de Movimento do Veículo, foi introduzida com o iOS 18 e funciona de forma semelhante. Pode gerir e ativar-se a funcionalidade no ecrã principal de Definições, tocando em Acessibilidade > Movimento > Indicadores de Movimento do Veículo.