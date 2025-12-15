Fábrica da Renault em Le Mans: o centro do seu know-how em chassis

Le Mans é, para muitos, sinónimo do lendário circuito das 24 Horas, uma das provas automóveis mais emblemáticas do mundo. No entanto, a apenas quatro quilómetros dessa pista mítica, escreve-se silenciosamente outra parte fundamental da história do automobilismo: a da fábrica do Renault Group especializada em chassis. Fomos lá e contamos tudo.

Um século de história industrial

A instalação industrial de Le Mans foi criada em 1920, tornando-se rapidamente uma peça importante da atividade do então jovem grupo automóvel francês.

Nos primeiros anos, a fábrica dedicava-se sobretudo a trabalhos de reparação, fabrico de estruturas em madeira e equipamentos agrícolas. Mas foi no pós-guerra, num contexto de profunda transformação da indústria automóvel, que a unidade encontrou aquela que viria a ser a sua vocação permanente: a especialização em chassis.

Durante as décadas seguintes, o local expandiu-se, modernizou-se e consolidou-se como referência dentro do Renault Group. Os anos 60 e 70 marcaram a chegada de tecnologias que se tornariam emblemáticas, desde a inovadora suspensão traseira por barras de torção do Renault 4 até aos discos de travão ventilados do Renault 17.

Já nos anos 80, a robotização das linhas de produção - com o Super 5 a beneficiar de um berço dianteiro totalmente soldado por robôs - representou uma verdadeira revolução industrial.

Ecossistema único: engenharia e produção lado a lado

O que torna Le Mans verdadeiramente especial é a integração entre engenharia, prototipagem, ensaios, industrialização e produção num mesmo perímetro. É raro, mesmo na indústria automóvel global, encontrar um local onde todas estas competências convivam de forma tão próxima.

Aqui, as equipas de engenharia podem testar soluções, validá-las nos bancos de ensaio, ajustar protótipos e transferir imediatamente o conhecimento para a fábrica, que os produz em larga escala.

Este ecossistema dá origem a um fluxo contínuo entre ideia, experimentação e produção, reforçando a agilidade e a capacidade de inovação. Atualmente, mais de 1800 colaboradores trabalham no complexo, que combina uma fundição integrada, oficinas de estampagem e mais de uma centena de linhas automatizadas.

Todos os anos, estas instalações produzem milhões de componentes essenciais, entre eles rotores de travão, eixos, suportes estruturais e subquadros.

Tecnologia e modernização contínua na fábrica da Renault

A década de 2010 marcou o início de uma forte transformação digital. A chegada de robôs dotados de visão 3D, sistemas de controlo de qualidade assistidos por inteligência artificial (IA) e o uso de realidade virtual para conceção e teste de postos de trabalho elevaram o nível tecnológico da fábrica.

Ao mesmo tempo, processos inovadores, como o tratamento a laser dos discos de travão, foram introduzidos para preparar o Renault Group para normas europeias cada vez mais exigentes, como a Euro 7.

Estas inovações não substituem o "saber-fazer" das equipas; reforçam as suas competências, melhorando a ergonomia, aumentando a precisão e contribuindo diretamente para a segurança e o conforto dos utilizadores finais.

E o que tem feito Le Mans no que toca a eletrificação?

A transição para a mobilidade elétrica trouxe novos desafios à conceção de chassis e, uma vez mais, Le Mans esteve na linha da frente.

Com modelos como o Renault ZOE, a fábrica começou a adaptar processos e equipamentos para lidar com novas arquiteturas, nas quais a bateria altera profundamente a distribuição de peso e as solicitações estruturais.

Hoje, Le Mans está envolvida na produção de componentes chave para os modelos elétricos do grupo - incluindo o novo Renault 5, o Renault 4, o Mégane E-Tech, o Scénic E-Tech, bem como modelos da Alpine e a nova geração de veículos comerciais.

Paralelamente, o local prepara-se para tecnologias futuras, como direção e travagem "by wire" e chassis capazes de comunicar de forma inteligente com o ambiente envolvente.

Uma fábrica com impacto global

Embora esteja situada no coração de França, a fábrica de Le Mans é uma engrenagem global. Os componentes produzidos neste local abastecem não apenas outras fábricas francesas, mas também unidades de montagem espalhadas pela Europa, África e América do Sul.

Ao longo dos anos, Le Mans produziu chassis para modelos Renault, Dacia e até Nissan - demonstrando a importância deste centro no seio da Aliança.

Com mais de 100 anos de história, Le Mans afirma-se hoje como um pilar essencial do Renault Group e como um dos centros de excelência mais completos da indústria automóvel europeia. O seu contributo para a evolução dos chassis - do mecânico ao digital, do térmico ao elétrico - reflete a capacidade de adaptação de uma fábrica que nunca deixou de se reinventar.

1920 : Iniciam-se as primeiras construções e atividades na fábrica de Le Mans.

1955 : OA fábrica começa a especializar-se na produção de componentes de chassis.

1999 : É criada a estrutura Auto Châssis International, que reúne recursos de engenharia, fabrico e marketing para componentes de chassis, com o objetivo de diversificar a carteira de clientes.

2006 : A fábrica volta a ter 100% de propriedade do Grupo Renault, focando-se em projetos para as suas marcas.

2008 : A fundição beneficia de novas instalações automatizadas para reforçar a sua competitividade.

2015 : É realizado um investimento superior a 10 milhões de euros para modernizar as linhas e automatizar os fluxos de trabalho.

2020 : A fábrica celebra o seu 100.º aniversário.

2022 : É lançado e obtido o processo de certificação energética ISO 50001.

2024: A fábrica produz, pela primeira vez, componentes para a Alpine, com o A290.

