Novo Hyundai INSTER: um citadino 100% elétrico à imagem de cada condutor

Disponível no mercado nacional, o novo Hyundai INSTER traz consigo uma série de trunfos. Sabia que este citadino 100% elétrico tem disponível uma ampla variedade de acessórios que permitem que se adapte às diferentes necessidades de quem o conduz?

Procurando ser a solução para a vida urbana quotidiana, o novo Hyundai INSTER é compacto, mas não perde na versatilidade.

Com autonomia até 360 quilómetros, oferece uma grande flexibilidade de utilização para viagens curtas e longas.

Por forma a melhorar o conforto e o sentido prático do dia a dia, a Hyundai oferece uma vasta gama de acessórios que proporcionam funcionalidades e proteção adicionais.

Interior do Hyundai INSTER transforma-se num espaço pessoal

Com os bancos dianteiros e traseiros totalmente rebatíveis e o banco traseiro ajustável, o Hyundai INSTER foi concebido para uma utilização quotidiana flexível.

Além disso, os acessórios certos levam essa flexibilidade para o próximo nível, por exemplo:

Uma mesa rebatível instalada no encosto do banco, que transforma a área do banco traseiro num prático espaço de trabalho móvel;

Uma caixa dobrável, que acrescenta estrutura à área da bagageira e pode ser facilmente guardada quando não for necessária;

Um cabide, que garante que roupa que queira transportar não fica amarrotada, numa adição ideal para quem viaja para o trabalho ou em trabalho.

Para sublinhar o carácter expressivo do Hyundai INSTER, é disponibilizada uma seleção de acessórios de design:

Os autocolantes em estilo pixel, em cinzento crepúsculo ou cinzento gelo fazem referência visual à linguagem de design digital do veículo.

As linhas de acabamento laterais estão disponíveis em preto piano ou alumínio ótico escovado, acrescentando contraste e requinte ao perfil exterior.

No interior, os painéis das portas em preto ou bege permitem uma personalização subtil.

Soluções de transporte para um estilo de vida ativo

O espaço flexível da bagageira do Hyundai INSTER junta-se a uma gama de acessórios pertinente:

Um porta-bicicletas montado na traseira, que se prende a um engate dedicado e transporta duas bicicletas (incluindo e-bikes) com facilidade, e função de inclinação, que permite o acesso à bagageira, mesmo quando as bicicletas estão montadas;

Um suporte para skis e pranchas de snowboard para o sistema de barras de tejadilho - disponível em dois tamanhos, dependendo das necessidades do equipamento.

Aqueles que precisarem de ainda mais espaço podem optar por uma caixa de tejadilho de 330 litros, ideal para transportar objetos volumosos ou sazonais.

Todas as opções de transporte podem ser montadas de forma segura em barras transversais de alumínio leve, concebidas para as barras de tejadilho de fábrica do Hyundai INSTER, podendo transportar até 75 kg de carga adicional.

Capacidade V2L para que nunca falte a energia

A Hyundai oferece um adaptador para ativar a funcionalidade externa Vehicle-to-Load (V2L) do Hyundai INSTER.

Desta forma, a bateria de alta tensão do automóvel pode ser utilizada para alimentar dispositivos externos, tais como computadores portáteis, equipamento de campismo ou bicicletas elétricas.

O adaptador liga-se à porta de carregamento do veículo e permite o acesso a uma tomada elétrica doméstica normal (até 2,3 kW).

Acessórios de proteção, carregamento e segurança

Para manter o Hyundai INSTER com o melhor aspeto possível, a Hyundai oferece um conjunto completo de tapetes para todas as condições atmosféricas que protegem o interior da sujidade e da humidade:

Para o porta-bagagens, os clientes podem escolher entre um tapete reversível ou um forro moldado , ambos fabricados com materiais sustentáveis.

As famílias com crianças e animais de estimação podem contar com o protetor do banco traseiro, uma cobertura repelente de água que mantém os estofos limpos e é compatível com cadeiras de criança.

, uma cobertura repelente de água que mantém os estofos limpos e é compatível com cadeiras de criança. Para proteção exterior, uma película de proteção do para-choques traseiro evita riscos durante o carregamento, e as películas de proteção das soleiras das portas e dos puxadores ajudam a manter um aspeto de qualidade superior ao longo do tempo.

A Hyundai garante ainda um cabo de carregamento Mode 3, que permite um carregamento público rápido e eficiente, enquanto a base de mobilidade compacta transforma uma tomada doméstica normal num ponto de carregamento seguro.

Para maior confiança na estrada, um kit de segurança compacto inclui, entre outras coisas, um triângulo de aviso, equipamento de primeiros socorros e coletes de segurança.

Recorde o novo Hyundai INSTER

Equipado com uma bateria de 42 kWh ou de 49 kWh (Long-Range), o novo Hyundai INSTER é alimentado por um motor que debita 71,1 kW (97 cv) na variante base, e 84,5 kW (115 cv) na versão Long-Range. Ambas as versões disponibilizam 147 Nm de binário.

O novo Hyundai INSTER oferece um consumo de energia estimado a partir de 14,3 kWh/100 km (em ciclo WLTP).

Com um pack alargado de equipamentos de segurança e tecnologia, o novo Hyundai INSTER oferece carregamento rápido, com a possibilidade de carregar de 10% a 80% em cerca de 30 minutos, em condições ideias, numa estação de carregamento de corrente contínua (DC) de 120 kW. O modelo vem, também, equipado com um carregador de bordo de 11 kW.

O novo Hyundai INSTER já está disponível no mercado nacional: