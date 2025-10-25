Model Y recupera topo de vendas na Europa! Tesla seguida pela Renault e Dacia

A Tesla tem atravessado tempos menos positivos pelas razões de que todos conhecem. O mercado reage a tudo o que a marca e o seu CEO preparam, o que levou a uma diminuição de vendas clara e bem visível. Agora tudo parece estar novamente a mudar, com um novo fôlego. O Model Y recuperou o topo das vendas na Europa e a Tesla é seguida pela Renault e Dacia.

Model Y recupera topo de vendas na Europa

O Tesla Model Y alcançou o título de carro novo mais vendido na Europa em setembro, superando modelos tradicionais como o Renault Clio e o Dacia Sandero, que asseguraram as posições seguintes. Este resultado evidencia a natureza volátil do mercado automóvel e a intensa disputa pelos lugares cimeiros nas vendas mensais.

Em setembro, o Tesla Model Y registou 25.938 unidades vendidas. Este valor, apesar de representar um ligeiro decréscimo de 8,6% face ao período homólogo, constituiu uma recuperação significativa após o SUV elétrico ter caído para posições inferiores nos meses de verão. No entanto, na perspetiva do acumulado do ano, o Model Y ocupa apenas a 17.ª posição nas vendas globais.

Os mais vendidos na Europa em setembro

Modelo Setembro 2025 Setembro 2024 Dif. Tesla Model Y 25.938 28.384 -8,6% Renault Clio 20.146 20.474 -1,6% Dacia Sandero 19.200 18.609 3,2% VW T-Roc 18.652 12.538 48,8% VW Golf 18.256 15.801 15,5% VW Tiguan 17.852 20.863 -14,4% Kia Sportage 16.989 16.591 2,4% Ford Puma 16.758 14.867 12,7% Toyota Yaris Cross 15.951 15.384 3,7% Opel Corsa 15.545 14.219 9,3% Peugeot 208 15.177 15.798 -3,9% Nissan Qashqai 15.137 11.170 35,5% Toyota Yaris 14.343 14.309 0,2% Skoda Octavia 13.673 13.810 -1,0% Peugeot 2008 13.627 12.794 6,5%

Tesla seguida de perto pela Renault e Dacia

O Renault Clio destacou-se com 20.146 unidades entregues, garantindo a segunda posição no ranking de setembro. A fechar o pódio, o Dacia Sandero consolidou a sua popularidade, alcançando as 19.200 vendas e mantendo o seu estatuto de modelo de volume no continente. O Dacia Sandero, reforça o seu domínio nas vendas anuais, mantendo-se como o carro mais vendido na Europa no acumulado dos primeiros nove meses.

A principal dinâmica do mercado reside no aumento de quota das marcas automóveis chinesas na Europa. Em setembro, a percentagem de carros novos vendidos por fabricantes chineses atingiu os 7,4% do total, um aumento notório face aos 5,5% de junho e aos 3,3% registados no ano anterior.

Os mais vendidos na Europa em 2025

Modelo Acumulado em 2025 Acumulado em 2024 Dif. Dacia Sandero 185.947 202.756 -8,3% Renault Clio 170.256 162.519 4,8% VW T-Roc 160.730 156.823 2,5% VW Tiguan 149.506 140.104 6,7% VW Golf 147.705 165.454 -10,7% Peugeot 208 145.076 146.210 -0,8% Toyota Yaris Cross 140.919 146.339 -3,7% Dacia Duster 133.644 130.084 2,7% Peugeot 2008 133.308 128.663 3,6% Opel Corsa 131.941 124.260 6,2% Citroën C3 124.719 128.356 -2,8% Toyota Yaris 124.097 133.721 -7,2% Skoda Octavia 120.657 141.300 -14,6% Kia Sportage 116.566 131.129 -11,1% Ford Puma 115.768 117.945 -1,8%

Marcas chinesas estão cada vez mais fortes

O volume total de vendas de automóveis de origem chinesa ascendeu a 90.571 unidades no nono mês do ano, um aumento de 149% face ao período homólogo. A MG mantém-se como a marca chinesa mais popular, registando um crescimento de 77%, com 33.536 vendas em setembro, impulsionada pelo desempenho do MG ZS.

A BYD surge em segundo lugar entre os construtores chineses, com 24.336 veículos vendidos em setembro, contrastando fortemente com as 4.561 vendas do ano passado. A Chery posiciona-se como a terceira marca mais vendida da República Popular da China no continente europeu, com 18.454 vendas, representando as suas marcas Chery, Jaecoo e Omodo.