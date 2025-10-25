Model Y recupera topo de vendas na Europa! Tesla seguida pela Renault e Dacia
A Tesla tem atravessado tempos menos positivos pelas razões de que todos conhecem. O mercado reage a tudo o que a marca e o seu CEO preparam, o que levou a uma diminuição de vendas clara e bem visível. Agora tudo parece estar novamente a mudar, com um novo fôlego. O Model Y recuperou o topo das vendas na Europa e a Tesla é seguida pela Renault e Dacia.
Model Y recupera topo de vendas na Europa
O Tesla Model Y alcançou o título de carro novo mais vendido na Europa em setembro, superando modelos tradicionais como o Renault Clio e o Dacia Sandero, que asseguraram as posições seguintes. Este resultado evidencia a natureza volátil do mercado automóvel e a intensa disputa pelos lugares cimeiros nas vendas mensais.
Em setembro, o Tesla Model Y registou 25.938 unidades vendidas. Este valor, apesar de representar um ligeiro decréscimo de 8,6% face ao período homólogo, constituiu uma recuperação significativa após o SUV elétrico ter caído para posições inferiores nos meses de verão. No entanto, na perspetiva do acumulado do ano, o Model Y ocupa apenas a 17.ª posição nas vendas globais.
Os mais vendidos na Europa em setembro
|Modelo
|Setembro 2025
|Setembro 2024
|Dif.
|Tesla Model Y
|25.938
|28.384
|-8,6%
|Renault Clio
|20.146
|20.474
|-1,6%
|Dacia Sandero
|19.200
|18.609
|3,2%
|VW T-Roc
|18.652
|12.538
|48,8%
|VW Golf
|18.256
|15.801
|15,5%
|VW Tiguan
|17.852
|20.863
|-14,4%
|Kia Sportage
|16.989
|16.591
|2,4%
|Ford Puma
|16.758
|14.867
|12,7%
|Toyota Yaris Cross
|15.951
|15.384
|3,7%
|Opel Corsa
|15.545
|14.219
|9,3%
|Peugeot 208
|15.177
|15.798
|-3,9%
|Nissan Qashqai
|15.137
|11.170
|35,5%
|Toyota Yaris
|14.343
|14.309
|0,2%
|Skoda Octavia
|13.673
|13.810
|-1,0%
|Peugeot 2008
|13.627
|12.794
|6,5%
Tesla seguida de perto pela Renault e Dacia
O Renault Clio destacou-se com 20.146 unidades entregues, garantindo a segunda posição no ranking de setembro. A fechar o pódio, o Dacia Sandero consolidou a sua popularidade, alcançando as 19.200 vendas e mantendo o seu estatuto de modelo de volume no continente. O Dacia Sandero, reforça o seu domínio nas vendas anuais, mantendo-se como o carro mais vendido na Europa no acumulado dos primeiros nove meses.
A principal dinâmica do mercado reside no aumento de quota das marcas automóveis chinesas na Europa. Em setembro, a percentagem de carros novos vendidos por fabricantes chineses atingiu os 7,4% do total, um aumento notório face aos 5,5% de junho e aos 3,3% registados no ano anterior.
Os mais vendidos na Europa em 2025
|Modelo
|Acumulado em 2025
|Acumulado em 2024
|Dif.
|Dacia Sandero
|185.947
|202.756
|-8,3%
|Renault Clio
|170.256
|162.519
|4,8%
|VW T-Roc
|160.730
|156.823
|2,5%
|VW Tiguan
|149.506
|140.104
|6,7%
|VW Golf
|147.705
|165.454
|-10,7%
|Peugeot 208
|145.076
|146.210
|-0,8%
|Toyota Yaris Cross
|140.919
|146.339
|-3,7%
|Dacia Duster
|133.644
|130.084
|2,7%
|Peugeot 2008
|133.308
|128.663
|3,6%
|Opel Corsa
|131.941
|124.260
|6,2%
|Citroën C3
|124.719
|128.356
|-2,8%
|Toyota Yaris
|124.097
|133.721
|-7,2%
|Skoda Octavia
|120.657
|141.300
|-14,6%
|Kia Sportage
|116.566
|131.129
|-11,1%
|Ford Puma
|115.768
|117.945
|-1,8%
Marcas chinesas estão cada vez mais fortes
O volume total de vendas de automóveis de origem chinesa ascendeu a 90.571 unidades no nono mês do ano, um aumento de 149% face ao período homólogo. A MG mantém-se como a marca chinesa mais popular, registando um crescimento de 77%, com 33.536 vendas em setembro, impulsionada pelo desempenho do MG ZS.
A BYD surge em segundo lugar entre os construtores chineses, com 24.336 veículos vendidos em setembro, contrastando fortemente com as 4.561 vendas do ano passado. A Chery posiciona-se como a terceira marca mais vendida da República Popular da China no continente europeu, com 18.454 vendas, representando as suas marcas Chery, Jaecoo e Omodo.