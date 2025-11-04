Afinal, há mais! Governo vai reforçar o programa E-Lar com novos cheques

Após estar disponível por um período muito curto, devido à elevada procura, o programa E-Lar, de apoio à troca de equipamentos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes, será reforçado. Novo período de candidaturas já tem data marcada!

No sentido de transformar as habitações em espaços mais sustentáveis, confortáveis e energeticamente eficientes, através da integração de soluções inteligentes de gestão de energia, o Governo Português abriu um programa de apoios, de nome E-Lar.

Após grande procura por parte dos consumidores, que levou a que a verba disponível esgotasse em cerca de uma semana, o Governo decidiu alocar mais 51,5 milhões de euros ao programa E-Lar.

Portugueses terão nova oportunidade para usufruir do programa E-Lar

O programa E-Lar permite substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior.

As candidaturas online, através do site do Fundo Ambiental, deverão arrancar no dia 2 de dezembro, segundo avançado pelo Correio da Manhã.

O anúncio oficial deverá ser feito, esta terça-feira, pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no Parlamento, no âmbito das audições da discussão do Orçamento do Estado para 2026.

Lançada no dia 30 de setembro deste ano, a iniciativa começou com uma dotação de 30 milhões de euros e, em apenas seis dias, recebeu cerca de 40 mil candidaturas.