Afinal, há mais! Governo vai reforçar o programa E-Lar com novos cheques
Após estar disponível por um período muito curto, devido à elevada procura, o programa E-Lar, de apoio à troca de equipamentos a gás por equipamentos elétricos mais eficientes, será reforçado. Novo período de candidaturas já tem data marcada!
No sentido de transformar as habitações em espaços mais sustentáveis, confortáveis e energeticamente eficientes, através da integração de soluções inteligentes de gestão de energia, o Governo Português abriu um programa de apoios, de nome E-Lar.
Após grande procura por parte dos consumidores, que levou a que a verba disponível esgotasse em cerca de uma semana, o Governo decidiu alocar mais 51,5 milhões de euros ao programa E-Lar.
Portugueses terão nova oportunidade para usufruir do programa E-Lar
O programa E-Lar permite substituir fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos equivalentes elétricos de classe energética A ou superior.
As candidaturas online, através do site do Fundo Ambiental, deverão arrancar no dia 2 de dezembro, segundo avançado pelo Correio da Manhã.
O anúncio oficial deverá ser feito, esta terça-feira, pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no Parlamento, no âmbito das audições da discussão do Orçamento do Estado para 2026.
Lançada no dia 30 de setembro deste ano, a iniciativa começou com uma dotação de 30 milhões de euros e, em apenas seis dias, recebeu cerca de 40 mil candidaturas.
Como sempre as ilhas nao fazem parte de Portugal !!!!
São regiões autónomas, com orçamento próprio…
E muitos dos primeiros vouchers vão ficar por utilizar, tal são as despesas que se tem que pagar.