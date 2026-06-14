Gráfico: Portugal entre os países com a eletricidade mais cara do mundo

Os portugueses pagam mais de 79 vezes o preço praticado no país onde a eletricidade é a mais barata do mundo. Um novo estudo coloca a Europa no centro dos mercados residenciais mais caros do planeta.

Um novo relatório do Visual Capitalist, com base em dados do Global Petrol Prices, analisou os preços médios residenciais de eletricidade em 145 países entre 2023 e 2026. Apresentados em dólares, os resultados são, para muitos europeus, pouco animadores.

Para uma melhor compreensão dos dados, importa saber que um dólar corresponde a cerca de 86 cêntimos, à taxa de câmbio atual.

Europa domina o ranking dos países com eletricidade mais cara

Se há uma conclusão clara neste estudo, é que a Europa concentra a maioria dos mercados de eletricidade mais caros do mundo.

As Bermudas lideram o ranking global com $0,466 por kWh, mas logo a seguir surge a Irlanda ($0,447), Itália ($0,415), Alemanha ($0,406), e Reino Unido e Bélgica, ambos em $0,404 por kWh.

Entretanto, Portugal entra na lista na 31.ª posição, com um preço médio de $0,237 por kWh, um valor que, apesar de ficar abaixo dos países do norte e centro da Europa, continua a ser dos mais elevados, globalmente.

Nos países europeus, o preço final que o consumidor paga na fatura inclui muito mais do que o custo de produção de energia, o que justifica os valores.

Impostos, taxas ambientais, encargos associados às energias renováveis e os custos de manutenção das redes de distribuição contribuem de forma significativa para o valor final.

Em grande parte, o preço reflete a transição energética e a ambição climática europeia.

A geografia pode ditar a fatura

Além da Europa, outro grupo de territórios destaca-se pelos preços elevados: as nações insulares. As Bermudas, as Ilhas Caimão, as Bahamas, Barbados e Cabo Verde estão entre os mercados mais caros do mundo.

A explicação é geográfica e logística. Ao contrário dos grandes países continentais, as ilhas não têm acesso a redes elétricas regionais de grande dimensão. A energia é produzida localmente, quase sempre a partir de combustíveis importados.

A isso somam-se os custos de transporte, as bases de clientes mais pequenas e a ausência de economias de escala.

Há países onde a eletricidade é quase gratuita

No extremo oposto do ranking, encontramos países onde a eletricidade custa uma fração do que se paga em Portugal. O Irão ocupa o último lugar com apenas $0,003 por kWh, um valor quase simbólico.

A Etiópia, o Quirguistão, o Iraque, Angola, o Egito e o Sudão também figuram entre os mais baratos.

Isso deve-se ao facto de serem países produtores de combustíveis fósseis com acesso a energia doméstica a baixo custo, como o Qatar ($0,032), Kuwait ($0,039), Arábia Saudita ($0,052) e Argélia ($0,041); ou de serem países onde o Estado subsidia fortemente a eletricidade para as famílias.

Estas políticas mantêm as faturas baixas, mas têm um custo fiscal significativo para os governos.

Diferença entre o mais caro e o mais barato é de 155 vezes

O dado mais impressionante de todo o estudo é que a diferença entre o país com eletricidade mais cara e mais barata é de mais de 155 vezes: enquanto as Bermudas cobram $0,466 por kWh, o Irão cobra $0,003.

Esta disparidade reflete realidades económicas, políticas e geográficas radicalmente diferentes, e mostra que o preço da eletricidade é, também, um fenómeno político.

O que isto significa para os consumidores portugueses

Para Portugal, os números confirmam o que muitos já suspeitavam: estamos num dos mercados de eletricidade mais caros do mundo, apesar de não estarmos no topo absoluto.

A discussão sobre o custo da energia em Portugal não é nova, mas os dados internacionais ajudam a contextualizar a magnitude do problema.

Num mundo onde a competitividade económica depende cada vez mais do acesso a energia a preços razoáveis, a posição europeia, assim como a portuguesa, no ranking é um tema que está longe de sair da agenda política.

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