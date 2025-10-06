Candidaturas ao E-Lar já estão encerradas. Acabou o dinheiro!

Arrancou no passado dia 30 de setembro o período de candidaturas para os cidadãos que pretendiam trocar os seus eletrodomésticos ao abrigo do programa E-Lar. Mas a verba já acabou.

E-Lar: "esgotaram" os 30 milhões de euros

O Ministério do Ambiente anunciou que o prazo para submissão de candidaturas ao programa E-Lar foi encerrado, uma vez que os 30 milhões de euros disponíveis já foram totalmente alocados.

Devido à elevada adesão ao programa E-lar que, em seis dias, teve cerca de 40 mil candidaturas, encontra-se esgotada a dotação prevista para este aviso, no total de 30 milhões de euros. Por este motivo informamos que encerrou o período de submissão de candidaturas.

Pode ler-se no próprio site do Fundo Ambiental:

O montante foi distribuído da seguinte forma:

para famílias consideradas mais vulneráveis (incluindo aquelas inscritas no “Bairros + Sustentáveis” ou que beneficiam da Tarifa Social de Energia); 10 milhões para os restantes agregados familiares, valor este que pode vir a ser complementado com mais 10 milhões do Fundo Ambiental.

O período de candidaturas começou em 30 de setembro e estava previsto terminar em 30 de junho de 2026, salvo se a verba se esgotasse antes dessa data.