Não quer o Android a procurar nudez nas suas fotos? Esta é a solução

A solução da Google para evitar conteúdo sensível no Android nunca foi bem explicada. Esta app analisa todas as fotos presentes e que recebe, evitando que sejam partilhados imagens de nudez e outros conteúdos. Nem todos querem as suas imagens avaliadas e por isso é simples desativa esta opção. Descubra como o fazer.

Chama-se SafetyCore e foi instalado recentemente no seu smartphone Android. Esta app fez parte de uma atualização nas versões superiores à 9 e tem como objetivo avaliar as fotos que envia e que recebe no smartphone. Surgiu de forma silenciosa e não foi dado a conhecer aos utilizadores. A Google diz que tudo é feito localmente no Android, mas nem todos querem esta análise a ser feita.

Eliminar SafetyCore do Android e análise das imagens

O SafetyCore, como muitos elementos do Android, pode simplesmente ser removida, deixando assim os utilizadores mais descansados e com a certeza de que a Google não olha para as suas imagens. A empresa garante que tudo é realizado dentro do equipamento, mas isso parece não deixar todos os utilizadores descansados. Para eliminar ou desativa esta app devem começar por abrir as Definições do Android.

Aqui dentro, os utilizadores devem aceder à área onde estão presentes todas as definições das Apps. Isso depende da versão do Android presente e também da personalização do fabricante. Dentro desta área, devem aceder à lista de todas as apps instaladas no smartphone.

De seguida, devem carregar no menu que fica do lado direito desta área e escolher para que sejam mostradas também as apps do sistema. É neste momento que vão surgir muitas mais propostas, devendo ser escolhida a que tem o nome Android System SafetyCore. Bastará clicar e entrar na sua área de gestão.

Existem duas opções que podem ser tomadas neste momento. Ou a sua remoção, ou a sua desativação. A mais lógica é mesmo a sua remoção, bastando escolher essa opção. Será sempre mostrado ao utilizador se quer mesmo realizar esse passo, devendo ser respondido que sim.

Desativar a opção da app de Mensagens da Google

Quem não quiser dar esse passo tão radical, tem sempre a hipótese de desabilitar essa opção na app Mensagens da Google. Esta decisão implica aceder à app e escolher o avatar do utilizador. Aqui dentro vão escolher as Definiões da app. Devem descer e escolher depois a opção Proteção e segurança.

Aqui dentro, deve ser colhida a opção Gerir avisos de conteúdos sensíveis. O interruptor que surge no topo irá permitir desativar esta opção e assim eliminar a análise das imagens e também o esbater das mesmas que sejam recebidas e que contenham nudez.

Esta é uma decisão que os utilizadores devem tomar de forma conscientes. Por lado existe a opção de ter a segurança de impedir a partilha de fotos de nudez, e por outro há a dúvida sobre oo que a Google faz com essas mesmas imagens. Está indicado que ficam dentro do Android, mas nem sempre a segurança e a certeza existe.