Ministério Público lança alerta para burla com nome da TAP

O Ministério Público lançou um novo alerta de cibercrime! Está a circular uma campanha de phishing que usa o nome da TAP Air Portugal para enganar utilizadores.

Segundo o Gabinete de Cibercrime, os criminosos estão a enviar emails fraudulentos em massa, fazendo-se passar pela companhia aérea. O objetivo é convencer as vítimas de que têm direito a um reembolso por atraso num voo.

A mensagem inclui um link e um tom de urgência (por exemplo, “válido por 24 horas”), incentivando o utilizador a clicar rapidamente.

Como funciona o esquema fraudulento em nome da TAP?

O método segue o padrão clássico de phishing, mas com alguns detalhes:

Email aparenta ser legítimo (nome, logotipo e linguagem da TAP)

Promessa de compensação financeira por atraso de voo

Link para “pedir reembolso”

Página falsa pede: dados pessoais dados do cartão bancário



Depois de obterem os dados dos utilizadores, os criminosos usam esses dados para fazer compras online. Este tipo de ataque não é novo, mas está cada vez mais convincente. Os criminosos usam marcas conhecidas e situações plausíveis (como atrasos de voos) para aumentar a taxa de sucesso.