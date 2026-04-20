Ministério Público lança alerta para burla com nome da TAP
O Ministério Público lançou um novo alerta de cibercrime! Está a circular uma campanha de phishing que usa o nome da TAP Air Portugal para enganar utilizadores.
Segundo o Gabinete de Cibercrime, os criminosos estão a enviar emails fraudulentos em massa, fazendo-se passar pela companhia aérea. O objetivo é convencer as vítimas de que têm direito a um reembolso por atraso num voo.
A mensagem inclui um link e um tom de urgência (por exemplo, “válido por 24 horas”), incentivando o utilizador a clicar rapidamente.
Como funciona o esquema fraudulento em nome da TAP?
O método segue o padrão clássico de phishing, mas com alguns detalhes:
- Email aparenta ser legítimo (nome, logotipo e linguagem da TAP)
- Promessa de compensação financeira por atraso de voo
- Link para “pedir reembolso”
- Página falsa pede:
- dados pessoais
- dados do cartão bancário
Depois de obterem os dados dos utilizadores, os criminosos usam esses dados para fazer compras online. Este tipo de ataque não é novo, mas está cada vez mais convincente. Os criminosos usam marcas conhecidas e situações plausíveis (como atrasos de voos) para aumentar a taxa de sucesso.
Convinha por o link para quem quiser perceber os detalhes – e que as burlas deixaram de ser a do príncipe da Nigéria, escritas em mau português. Esta é sofisticada.
Aqui fazem-se passar pela TAP que toma a iniciativa de querer indemnizar o cliente pelo atraso no voo. Mas também funciona quando o burlão se faz passar por uma entidade que se propõe, em nome do cliente, obter uma indemnização de uma companhia aérea por atraso no voo.
https://cibercrime.ministeriopublico.pt/pagina/cibercrimes