Abono de Família: qual o valor que vai receber da Segurança Social?
O Abono de Família é uma das principais prestações atribuídas pela Segurança Social para apoiar as famílias com crianças e jovens. Saiba o valor estimado que pode receber.
Novo simulador de Abono de Família
O novo simulador de Abono de Família, disponível no Portal da Segurança Social, permite-lhe estimar o valor da prestação a que poderá vir a ter direito.
Neste cálculo estão consideradas as seguintes prestações:
- Abono de Família para Crianças e Jovens
- Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência
- Garantia para a Infância.
Em 2025, os valores foram atualizados, com especial reforço para as crianças até aos 36 meses e para os agregados com rendimentos mais baixos. O montante final a receber depende do escalão de rendimentos, da idade da criança e das eventuais majorações aplicáveis, garantindo um sistema mais ajustado à realidade económica de cada família.
Para saber exatamente quanto irá receber, a melhor opção é recorrer ao simulador oficial da Segurança Social, que apresenta um cálculo personalizado e atualizado.
o mesmo valor que sempre recebi, zero, a partir dos 2000€ de ordenado és tão rico que não importa quantos filhos tens, não tens direito a abono