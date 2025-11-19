Abono de Família: qual o valor que vai receber da Segurança Social?

O Abono de Família é uma das principais prestações atribuídas pela Segurança Social para apoiar as famílias com crianças e jovens. Saiba o valor estimado que pode receber.

Novo simulador de Abono de Família

O novo simulador de Abono de Família, disponível no Portal da Segurança Social, permite-lhe estimar o valor da prestação a que poderá vir a ter direito.

Neste cálculo estão consideradas as seguintes prestações:

Abono de Família para Crianças e Jovens

Bonificação do Abono de Família para Crianças e Jovens com Deficiência

Garantia para a Infância.

Em 2025, os valores foram atualizados, com especial reforço para as crianças até aos 36 meses e para os agregados com rendimentos mais baixos. O montante final a receber depende do escalão de rendimentos, da idade da criança e das eventuais majorações aplicáveis, garantindo um sistema mais ajustado à realidade económica de cada família.

Para saber exatamente quanto irá receber, a melhor opção é recorrer ao simulador oficial da Segurança Social, que apresenta um cálculo personalizado e atualizado.

Abono de Família