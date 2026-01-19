Netflix: afinal, o fim desta funcionalidade da app teve uma razão bem lógica

Recentemente, a Netflix removeu a funcionalidade de streaming das suas aplicações móveis sem oferecer uma explicação oficial para a decisão. No entanto, um novo relatório aponta para uma razão bastante simples: cada vez menos utilizadores o utilizavam. Será que é esta a verdadeira razão?

Fim desta funcionalidade teve razão bem lógica

Esta informação baseia-se num relatório de Janko Roettgers, da Lowpass. Este sugere que a queda da utilização pode ser a causa desta decisão. Roettgers refere que um executivo de um serviço de streaming lhe disse na CES que esta funcionalidade era essencial para a plataforma. No entanto, atualmente apenas cerca de 10% dos utilizadores Android a utilizam.

Este número representa uma queda significativa em comparação com a popularidade do streaming para outros dispositivos em meados da década de 2010, quando enviar conteúdo de um dispositivo móvel para uma televisão era mais rápido e conveniente do que navegar pelas interfaces mais lentas da TV.

Com a evolução das smart TVs e dos dispositivos de streaming, a maioria dos utilizadores hoje em dia simplesmente abre a aplicação diretamente no ecrã ou usa o comando. Do ponto de vista da Netflix, manter esta funcionalidade para uma minoria de utilizadores pode não ser rentável ou prática.

Streaming parece não interessar a ninguém agora

No entanto, estes restantes 10% ainda representam um número significativo de utilizadores. Em alguns dispositivos, como certos projetores e televisores, ainda exigem formas alternativas de aceder a conteúdos a partir de um dispositivo móvel. Isso sugere que a funcionalidade continua a ser relevante em casos específicos.

A Netflix pode estar a concentrar-se noutras formas de interação entre o telemóvel e a televisão, como recursos de jogos ou conteúdos interativos. Embora a Netflix tenha removido a funcionalidade das suas aplicações móveis, a tecnologia em si não desapareceu completamente. A Apple, por exemplo, adicionou-lhe recentemente suporte na sua aplicação Apple TV para Android, e a Google continua a investir nela.

De qualquer forma, a retirada da Netflix pode sinalizar que, para a maioria dos utilizadores de serviços de streaming, o streaming de dispositivos móveis para a TV já não é essencial.