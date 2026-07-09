Mundial 2026: como um golo levou a Google ao limite

O futebol voltou a mostrar o seu poder de atração, desta vez, não só nos estádios, mas também nos servidores da Google. A gigante das pesquisas revelou que bateu um recorde histórico de volume de pesquisas, impulsionado pela emoção em torno de um dos jogos mais eletrizantes do Mundial.

Tudo aconteceu no jogo dos oitavos de final frente ao Egito, a 7 de julho. A Argentina protagonizou uma reviravolta de arromba: depois de estar a perder por 0-2, a equipa chegou à vitória por 3-2, com o golo decisivo, já em tempo de compensação.

Segundo Nick Fox, responsável pela unidade de Conhecimento e Informação da Google, o momento gerou uma explosão sem precedentes de atividade na plataforma.

De acordo com a empresa, o pico de utilização mais elevado de sempre registou-se nos instantes a seguir ao golo decisivo da Argentina.

A Google não divulgou números concretos, mas confirmou junto da imprensa que o maior número de pesquisas por segundo da sua história aconteceu logo após aquele lance.

O que anda toda a gente a pesquisar

Não é só o volume que impressiona, é também o tipo de curiosidade que o jogo despertou. Após o apito final, a pesquisa mais popular foi, sem surpresa, "argentina vs egypt".

Contudo, os utilizadores também pesquisaram em massa sobre outros duelos do torneio, como o encontro entre Argentina e Colômbia, e tiraram dúvidas mais estatísticas, como quantos golos Messi já soma em Mundiais.

Curiosamente, apareceram questões mais técnicas sobre as regras do jogo, nomeadamente sobre o termo usado quando um jogador atinge fisicamente outro em campo, e perguntas sobre se este será o último Mundial do craque argentino.

A Google ainda manda no jogo da pesquisa?

Este recorde chega numa altura em que a Google enfrenta uma pressão crescente para mostrar que o seu motor de pesquisa tradicional continua relevante, num mundo cada vez mais dominado por chatbots e assistentes de Inteligência Artificial.

Apesar da concorrência, a empresa continua a dominar largamente o mercado, controlando cerca de 90% das pesquisas globais.

As ações da Google mais do que duplicaram de valor no último ano, e a receita cresceu no primeiro trimestre ao ritmo mais elevado desde 2022, segundo dados compilados pela CNBC.

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