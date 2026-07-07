Jogo Portugal-Espanha “partiu” a Internet: 15 milhões de TikToks ao mesmo tempo

O jogo de ontem, Portugal-Espanha, não ficou só na memória pelo resultado em campo. Segundo o maior operador mundial de Internet Exchange, o encontro também entrou para a história da Internet, gerando o maior pico de tráfego alguma vez registado no ecossistema global de interligação da empresa.

De acordo com a DE-CIX, o pico aconteceu exatamente às 20h35 (hora de Portugal continental), poucos minutos depois do arranque da partida, quando o tráfego global na rede da empresa chegou aos 28,4 terabits por segundo (Tbit/s), o valor mais alto de sempre registado pela DE-CIX.

Para se ter uma ideia do que isto significa na prática, a empresa compara este pico a mais de 15 milhões de vídeos do TikTok a serem transmitidos em simultâneo, ou a uma pilha de papel impresso cerca de 22 vezes mais alta do que o Monte Evereste.

Porque é que o Mundial pesa tanto na rede

Ao contrário do crescimento habitual do tráfego de Internet, que costuma ser gradual, os grandes jogos do Mundial provocam picos quase instantâneos.

Milhões de adeptos ligam-se ao mesmo tempo, através de smartphones, televisões inteligentes, tablets e computadores, para acompanhar a ação em direto, o que se traduz em picos de procura extremamente concentrados em poucos minutos.

O Campeonato do Mundo da FIFA tornou-se um dos maiores eventos de streaming sincronizado do planeta.

Revelou Ivo Ivanov, diretor-executivo da DE-CIX, citado num comunicado enviado ao Pplware.

Segundo o responsável, "poucos minutos após o início da partida, milhões de espectadores ligam-se simultaneamente para assistir à ação em direto, criando um dos maiores picos de procura sincronizada na internet atual".

A isto soma-se ainda o peso crescente de conteúdos que vão além do simples streaming de vídeo: resumos gerados por Inteligência Artificial, estatísticas em tempo real, atividade intensa nas redes sociais, experiências de "segundo ecrã" e plataformas interativas de envolvimento dos adeptos.

O papel discreto dos Internet Exchanges

Por detrás de cada transmissão em direto está uma infraestrutura que a maioria dos utilizadores nunca vê: os Internet Exchanges. Estes pontos de troca de tráfego permitem que fornecedores de Internet, plataformas de cloud, redes de distribuição de conteúdos (CDNs) e serviços de streaming se liguem diretamente entre si.

Ao manter o tráfego o mais local possível e ao encurtar o caminho que os dados percorrem, os Internet Exchanges ajudam a reduzir a latência e a garantir que o vídeo chega com qualidade, mesmo quando a procura dispara em poucos segundos.

Para Ivo Ivanov, os níveis recorde de tráfego "demonstram porque é que a interligação de alto desempenho se tornou essencial para oferecer as experiências digitais perfeitas que os utilizadores esperam".

Uma infraestrutura cada vez mais essencial

Com cada vez mais grandes eventos mundiais a serem consumidos via streaming em vez da transmissão televisiva tradicional, este tipo de infraestrutura ganha um peso estratégico. Como resume Ivanov, uma interligação resiliente está a tornar-se a base crítica da economia digital global.

O recorde de 28,4 Tbit/s fica assim como mais um sinal de que o streaming em direto de grandes eventos desportivos já não é um extra, mas um dos maiores testes de stress à Internet mundial.

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