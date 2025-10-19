Cofundador do Reddit diz que grande parte da web está morta…

A presença da Inteligência Artificial (IA) na Internet é tema de debate, com a tecnologia a levantar questões, por exemplo, em relação ao tráfego. Indo mais além, Alexis Ohanian, cofundador do Reddit, acredita que grande parte da web como a conhecemos está morta.

Durante a sua participação no podcast TBPN, o cofundador do Reddit falou sobre o impacto da IA na Internet e destacou que "grande parte da web está morta".

Na opinião de Alexis Ohanian, numa teoria que diz não ter sido criada por ele, grande parte da web estará morta, "seja pelos bots, pela IA ou pelo lixo que sai do LinkedIn".

Acho que veremos surgir uma nova geração de redes sociais comprovadamente humanas. Agora, tudo é feito em chats de grupo, o que não é uma tecnologia nova. Tem de existir uma nova versão baseada nisso, porque é aí que todos estamos a obter informações.

Na sua perspetiva, grande parte da atenção está centrada nos chats de grupo, porque o público se cansou de lidar com bots e conteúdos repetidos.

Mudança na web está a ser guiada pela IA?

Alexis Ohanian, que foi um dos primeiros rostos do Reddit, a par de Steve Huffman e Aaron Swartz, não é o primeiro a destacar a mudança significativa da Internet.

Segundo Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI, também, embora discorde da teoria de que a Internet está morta, tem notado que há cada vez mais contas do X controladas por IA.

Antes disso, o diretor-executivo da Cloudflare criticou a Google por matar o tráfego de inúmeros sites com a sua estratégia de IA. De acordo com Matthew Prince, os resumos gerados com recurso à IA, bem como a proliferação dos chatbots, estão a arruinar os websites que geram conteúdo original.

