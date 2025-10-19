Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Kool Thing - Sonic Youth

Os Sonic Youth foram uma banda de rock norte-americana formada na cidade de Nova Iorque em 1981. Os membros fundadores Kim Gordon (baixo, voz, guitarra), Thurston Moore (guitarra, voz) e Lee Ranaldo (guitarra, voz) permaneceram juntos durante toda a história da banda, enquanto Steve Shelley (bateria) sucedeu a uma série de bateristas de curta duração em 1985, completando a formação principal. Jim O'Rourke (baixo, guitarra, teclado) foi também membro da banda de 1999 a 2005, e Mark Ibold (baixo, guitarra) foi membro de 2006 a 2011.

Os Sonic Youth surgiram da cena experimental de arte e música no wave em Nova Iorque antes de evoluir para uma banda de rock mais convencional e se tornar um membro proeminente da cena de noise rock americana. Os Sonic Youth foram elogiados por terem "redefinido o que a guitarra rock podia fazer" usando uma grande variedade de afinações de guitarra pouco ortodoxas enquanto preparavam guitarras com objetos como baquetas e chaves de fendas para alterar o timbre dos instrumentos. A banda foi uma influência fundamental nos movimentos de rock alternativo e indie.

Depois de ganhar muitos seguidores underground e elogios da crítica através de lançamentos pela SST Records no final da década de 1980, a banda obteve sucesso no mainstream ao longo das décadas de 1990 e 2000, após assinar com a grande editora DGC em 1990 e ser cabeça de cartaz do festival Lollapalooza de 1995. A banda desfez-se em 2011 após a separação e subsequente divórcio de Gordon e Moore, com os seus últimos concertos ao vivo a ocorrer no Brasil. Os membros afirmaram desde então que a banda acabou e não se vai reunir.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?