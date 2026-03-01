Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Little Sister - Queens Of The Stone Age

Queens of the Stone Age (também conhecidos pela sigla QotSA) é uma banda de rock norte-americana formada em Palm Desert, Califórnia, em 1996.

É muito conhecida por popularizar o género stoner rock que até aos anos 2000 não era muito conhecido. Sempre em constante mudança de membros a banda conta apenas com o vocalista, guitarrista e compositor, Josh Homme, como membro original.

Antes do surgimento dos Queens of the Stone Age, existiu uma banda californiana chamada Kyuss que, após ser apadrinhada pelo produtor Chris Goss, partiu do completo anonimato para se tornar um ícone de culto da cena heavy metal americana, chegando mesmo a figurar como o principal expoente do subgénero stoner rock.

Muitos talentos fizeram parte da formação do Kyuss durante a sua existência. Entre eles estavam: Josh Homme, Nick Oliveri, John Garcia e Alfredo Hernandez. No entanto, apesar da popularidade, os Kyuss dissolveram-se em 1995 e o líder e guitarrista Josh Homme mudou-se para Seattle.

Em Seattle, Josh juntou-se aos Screaming Trees como segundo guitarrista durante a digressão do álbum Dust, de 1996, tendo inclusive participado no festival Lollapalooza na sua última edição com os Trees, tocando ao lado de bandas como Soundgarden e Metallica.

A partir de 1997, com as atividades do Screaming Trees a tornarem-se cada vez mais esparsas, Josh encontra tempo suficiente para trabalhar num projeto próprio. Foi o início da série Desert Sessions, um projeto que lhe permitiu expressar-se com maior liberdade e experimentalismo. Logo de seguida, Josh decide montar outra banda, os Queens of the Stone Age.

In Wikipedia

Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?