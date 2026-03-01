Moodle 5.1.3+: a plataforma gratuita para ensino

A plataforma de ensino à distância mais usada no mundo acaba de receber uma nova atualização. O Moodle 5.1.3+ já começou a ser disponibilizado e traz consigo melhorias importantes ao nível da segurança, desempenho e correção de bugs.

O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um sistema de gestão de aprendizagem (LMS – Learning Management System) de código aberto, utilizado por milhares de instituições de ensino e organizações em todo o mundo.

O que traz o Moodle 5.1.3+?

Esta versão é uma actualização incremental, focada sobretudo em:

Reforço da segurança

Correcção de erros

Melhorias de desempenho

Se está numa versão 5.1.x, a actualização é recomendada, especialmente por motivos de segurança.

O sucesso do Moodle deve-se, em grande parte, à sua comunidade activa de programadores e administradores. Cada nova versão demonstra que o software open source continua a ser uma alternativa sólida às plataformas proprietárias.

Moodle