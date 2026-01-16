Presidenciais 2026: atenção ao boletim de voto domingo

No próximo domingo, 18 de janeiro, os portugueses voltam às urnas para eleger o Presidente da República. Apesar de o ato eleitoral ser simples à primeira vista, há um detalhe importante que merece atenção especial: o boletim de voto pode causar alguma confusão.

Embora tenham sido admitidas oficialmente 11 candidaturas, o boletim de voto inclui 14 nomes. Esta situação resulta de questões administrativas e prazos legais que impediram a exclusão atempada de algumas candidaturas antes da impressão dos boletins.

Na prática, isto significa que:

Nem todos os nomes que aparecem no boletim correspondem a candidaturas válidas;

O eleitor deve confirmar bem o nome e a fotografia do candidato em quem pretende votar.

Boletim de Voto: um pequeno erro pode anular o voto

Como habitual, o voto é feito com um simples “X”, mas é essencial cumprir as regras:

Marcar apenas um quadrado;

Não escrever, riscar ou dobrar excessivamente o boletim;

Evitar qualquer sinal que possa identificar o eleitor.

Um erro mínimo pode ser suficiente para que o voto seja considerado nulo.

Com um elevado número de candidatos e um eleitorado dividido, as projeções apontam para a forte possibilidade de uma segunda volta, a realizar-se em fevereiro, caso nenhum candidato obtenha mais de 50% dos votos válidos.

A CNE já veio esclarecer que na segunda volta os boletins de voto terão dois candidatos