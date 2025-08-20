PplWare Mobile

Novo estudo apresenta os principais receios das pessoas em relação à IA

· Inteligência Artificial 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. Xtremis says:
    20 de Agosto de 2025 às 20:18

    Como é que o “público em geral” vai ficar entusiasmo com um “bicho papão”, que no pior cenário lhe vai roubar o emprego, os dates, é tornar uma pessoa completamente obsoleta? O “povo” vai ter medicina por AI, mas os que podem têm acesso a médicos de verdade. Os pobres podem falar para o boneco para fazer terapia, mas os ricos continuam a poder contar com drogas e terapeutas “de verdade”.

    Para o “comum dos mortais”, a AI não vai trazer nada de bom ou revolucionário, tirando gerar umas imagens a copiar os estúdios Gibli, e a ajudar a escrever (mal) um email.

    Aliás, já dá para ver o efeito que os chatbots de AI têm nas pessoas mais vulneráveis mentalmente, é ir ao reddit e ver os relatos de quem está apaixonado/a pelos seus companheiros virtuais (que até pode ser só o chatgpt 4o).

    Responder
  2. Max says:
    20 de Agosto de 2025 às 20:18

    Tudo coisas muito sérias. Mas para mim houve um impacto mais imediato – parto do princípio que uma foto ou vídeo é falsa e manipulada por IA. Não sei bem como começou, mas os vídeos do canal Teddy Gen AI contribuíram.

    Responder
  3. João M. says:
    20 de Agosto de 2025 às 20:26

    Não tenham receio! Leiam o livro “The AI Con” e juntem-se à Resistência!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube