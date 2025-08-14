PplWare Mobile

Ex-executivo da Google afirma: “entraremos numa distopia de IA de 15 anos em 2027”

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Rui Neto

Tags:

  1. X says:
    14 de Agosto de 2025 às 15:04

    Ninguem pediu isto da IA apesar das vantagens.
    Complicar a vida em vez de simplificar para termos tempo para o que realmente interessa não me parece inteligente, mas a corrida para o abismo do poder e ganância das nações põe povos contras povos só para terem mais conforto material em vez de mental ou espiritual, vamos ter o futuro que merecemos!

    Responder
  2. há cada gajo says:
    14 de Agosto de 2025 às 15:30

    A distopia já começo há muito tempo e ainda não se ouvia falar na inteligência artificial. O mundo há muito que está de pernas para o ar com os valores da humanidade totalmente invertidos e com o domínio cada vez maior das pequenas ditaduras que se tornarão numa grande.

    Responder
    • X says:
      14 de Agosto de 2025 às 15:50

      Não queiras meter-nos ao mesmo nível dos animais, os humanos já não vivem pelo lema da sobrevivência dos mais forte ou adaptado, agora é a sobrevivência daqueles que se organizam para o bem comum, é esse o futuro, se queres um mundo brutal de darwin a gente larga-te no meio dos babuínos.

      Responder
  3. Dalex says:
    14 de Agosto de 2025 às 16:35

    Tal como aconteceu no incio dos anos 2000 com o boom da internet a I.A também vai seguir o mesmo precurso e a bolha vai rebentar, o que estas empresas estão a fazer é tentar serem a primeira a atingir a uma A.G.I e ficar com hegemonia tal como a Google conseguiu eliminar a concorrencia nos browsers mas para isso é necessário tempo e nada melhor que criar um imenso hype (positivo ou negativo) através destes indivíduos que na realidade fizeram parte no desenvolvimento da I.A nestas grandes empresas (alphabet, Meta, OpenAI etc..) e só a partir dai se vai ver realmente se as promessas boas ou mas se concretizam. Quanto ao uso de I.A para fins bélicos e controlo de população acho que já esta a ser utilizado nas guerras atuais na Ucrânia e Gaza e por o partido comunista na China.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube