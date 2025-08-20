Férias de Inverno com Winter Resort Simulator 3

A equipa de desenvolvimento alemã Aerosoft desvendou na semana passada o desenvolvimento de Winter Resort Simulator 3, o seu próximo jogo e que foca a sua atenção na criação e gestão de resorts de Inverno.

A Aerosoft e a Simuverse Interactive revelaram oficialmente o desenvolvimento de Winter Resort Simulator 3, o próximo grande jogo da clássica série de simulação de resorts de inverno.

O jogo encontra-se em desenvolvimento para PC e consolas e terá uma data de lançamento prevista para a segunda metade do próximo ano.

Tal como é fácil de perceber, Winter Resort Simulator 3 é um jogo no qual os jogadores terão de criarem e gerir os seus resorts de inverno de eleição.

O jogo vai apresentar uma maior e mais profunda jogabilidade em relação aos anteriores, no que respeita a todo este mundo das operações de resorts de esqui e montanhas.

Desenvolvido a partir do zero com recurso ao Unreal Engine 5, o Winter Resort Simulator 3 pretende estabelecer novos padrões neste género de jogabilidade com a possibilidade de recriar ambientes alpinos de tirar o fôlego, modelos de veículos altamente detalhados e um mundo de jogo amplamente expandido, projetado tanto para jogadores solo como para equipas em forma cooperativa.

Quer seja na limpeza da neve fresca, a operar os sistemas de elevação ou na gestão do fluxo de hóspedes e melhorias no parque, Winter Resort Simulator 3 pretende oferecer a experiência de simulação de inverno mais completa e envolvente até hoje.

Como é normal, os jogadores ficarão responsáveis por uma estação de esqui, lidando com todo o espectro de responsabilidades que devem ser cumpridas para ter sucesso no trabalho e torná-la num caso de sucesso:

Snowcats oficialmente licenciados

Climas dinâmicos com ciclos diurnos e noturnos.

Teleféricos complexos e recriados com precisão, sendo operados com sistemas de controlo realistas.

Criação e Gestão do resort num mapa completamente redesenhado.

Possibilidade de criação de equipas no modo multijogador para realizar operações em conjunto.

Disponibilidade multiplataforma com o primeiro lançamento da série para consoles.

Desenvolvido com suporte a mods.

"Winter Resort Simulator foi o nosso primeiro título, um jogo criado com pura paixão e amor pela simulação. Winter Resort Simulator 3 marca o início de uma nova era para uma série de jogos que sempre foi muito especial para nós", referiu Maximilian Rudorfer, CEO da Simuverse Interactive.

Winter Resort Simulator 3 será lançado para PC no próximo ano.