Nova Patria, e o regresso do Império Romano

O outrora glorioso Império Romano tem sido a fonte de inspiração para dezenas de jogos ao longos dos anos. E parece que em breve, mais um titulo vai nascer sob os estandartes romanos: Nova Patria.

De jogos de ação ou combate, passando por grandes experiências de estratégia (como Praetorians, por exemplo), o Império Romano tem vindo a ser representado em videojogos de uma forma massiva ao longo dos anos.

Este pedaço de História da Civilização Humana tem vindo a fornecer imenso material para os criadores de videojogos beberem inspiração para os seus títulos e em breve vai surgir mais um, a cargo dos estúdios Sower Interactive, Nova Patria!

A premissa para este jogo de estratégia parte da questão "Já se perguntaram como seria o mundo se o Império Romano nunca tivesse caído e, em vez disso, tivesse dominado a tecnologia a vapor?"

Nova Patria convida os jogadores a estabelecer uma nova colónia romana no Novo Mundo, numa realidade alternativa na qual o Império Romano vive em paz e prosperidade há séculos. Como novo governador, o jogador será responsável por projetar cada elemento deste assentamento, desde a localização das novas cidades e lugarejos, passando pela estética e disposição dos prédios e oficinas em cada cidade, e culminando com a projeção e gestão das movimentada redes de estradas e rotas comerciais que as conectam.

Para começar, o jogador terá de recolher (ou adquirir) os recursos certos para lançar mãos à obra. Os recursos são os elementos basilares e cruciais do estabelecimento das primeiras cidades.

Ao construir as metrópoles, é óbvio que a população vai também aumentando, e com o aumento da pressão da sociedade, vão também começando a emergir várias necessidades dos cidadãos que têm de ser atendidas.

Como em qualquer civilização (e jogo correspondente), a investigação cientifica adopta tremenda importância e como tal, o jogador terá de manter uma constante preocupação e orçamento na pesquisa de novas tecnologias.

Graças à descoberta (no contexto do jogo), das máquinas a vapor, Nova Patria incentiva ainda os jogadores a explorarem livremente o mundo que rodeia os seus aldeamentos, usando barcos, veículos terrestres, comboios e até dirigíveis movidos a vapor. Desta forma, não só poderão estabelecer novas rotas comerciais como expandir a sua influência e reivindicando novas terras num mundo gerado proceduralmente, e onde cada mapa é único.

Nova Patria está previsto para o primeiro trimestre de 2026, sendo que mais detalhes sobre o jogo e sobre o seu lançamento serão divulgados nos próximos meses.

Comentando sobre o desenvolvimento de Nova Patria e a nova demo (já disponível), o membro da equipa de desenvolvimento Anthony Sorise referiu que “É incrível abrir Nova Patria para um público mais amplo com a demo. Estamos a criar este mundo novo há anos, e poder ver os jogadores explorá-lo, testar os seus sistemas e partilhar os seus feedbacks tem sido a parte mais gratificante desta jornada. Mal posso esperar para ver quais as estratégias criativas que os jogadores irão descobrir e como os seus feedbacks poderão ajudar a moldar Nova Patria ainda mais!”