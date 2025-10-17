Black Friday para retalho: E-goi oferece conteúdo personalizado para aumentar vendas

A E-goi, plataforma de automação de marketing, acaba de lançar o Checklist de Black Friday para Retalho, um guia gratuito criado para ajudar empresas e comerciantes a estruturarem campanhas de sucesso nesta Black Friday.

O material, que está disponível para acesso online, promete simplificar o planeamento e execução de campanhas, reunindo estratégias, conteúdos e ações essenciais que ajudam as empresas a maximizarem os resultados da Black Friday, desde a preparação até ao pós-venda.

Queremos que os retalhistas tenham tudo o que precisam num só lugar, desde o planeamento até à retenção de clientes, para que possam vender com confiança e eficiência.

Explica Marcelo Caruana, Head de Marketing da E-goi.

A importância da preparação antecipada

A importância de se preparar bem para a Black Friday é cada vez maior. De acordo com a SIBS, os consumidores portugueses gastaram, em média, 49 euros durante a Black Friday de 2024, o que confirma a relevância crescente da data no calendário do comércio nacional.

Com o crescimento do e-commerce e o uso de tecnologias de automação, o novo checklist da E-goi surge como um aliado estratégico para o planeamento e uma comunicação mais eficaz.

Um guia completo e personalizável da E-goi

O conteúdo do guia inclui:

Preparação pré-campanha;

Comunicação durante a semana da Black Friday;

Estratégia para o Dia D (Black Friday + Cyber Monday);

Pós-venda e retenção de clientes.

O guia é totalmente adaptável às necessidades de cada negócio, está disponível gratuitamente online e representa mais um passo no compromisso da E-goi em fornecer ferramentas e recursos que impulsionem o sucesso das empresas.

Checklist Black Friday para Retalho