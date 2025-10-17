E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta e não há nada de novo, vamos deixar, pelo menos, o bom humor e o desejo de um fantástico fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v925 [23MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um padre está a dirigir-se para a sua paróquia, quando vê na estrada uma freira conhecida sua. Ele pára e diz:
— Irmã, suba que eu levo-a ao convento.
A freira sobe, acomoda-se no banco do passageiro, cruza as pernas e o hábito abre-se, deixando à mostra um par de coxas escultural. O padre quase não se contem, mas continua a conduzir. Numa passagem de mudança, no entanto, ele acaba colocando a mão sobre a perna da freira, que lhe diz:
— Padre, lembre-se do salmo 129.
O padre pede desculpas e continua a conduzir. E aquela pernoca ali, ao lado, a deixá-lo louco. Mais adiante, em outra passagem de mudança, ele coloca a mão novamente sobre a perna da freira, que repete:
— Padre, lembre-se do salmo 129.
O padre desculpa-se, dizendo:
— Perdoa-me, irmã, mas você sabe que a carne é fraca.
Chegando ao convento, a freira desce. O padre logo chega à sua igreja e corre até a bíblia para ler o tal salmo 129, deparando-se com que está escrito:
“ SEGUE BUSCANDO, QUE LOGO ACIMA ENCONTRARÁS A GLÓRIA”.
MORAL DA HISTÓRIA:
Ou você sabe tudo de sua profissão, ou vai perder as melhores oportunidades.
Uma garota vai confessar-se.
Ajoelha-se e fala ao Padre:
— Padre, preciso que o senhor me perdoe pelos meus pecados.
— Conte-me os seus pecados, minha filha!
— Sou noiva há três anos e vou-me casar na próxima semana.
Ontem, à tarde, encontrei um ex-colega de trabalho e ficamos a conversar.
Depois, convidou-me para conhecer o apartamento dele. Então eu fui.
Terminamos na cama, Vigário.
Sabe, é que sou tão volátil!
— Volúvel, minha filha!
— Antes de ontem encontrei um amigo, que não via há muitos meses.
Conversamos muito e fomos jantar.
Então ele levou-me para conhecer um motel novo, recém-inaugurado.
Fui e terminamos na cama, Padre.
É que sou tão volátil!
— Volúvel, minha filha!
— No dia anterior, vi um amigo meu lá no shopping.
Fui falar com ele e, conversa vai, conversa vem, levou-me ao apartamento dele e
terminamos na cama.
É que sou tão...! Como é mesmo a palavra, Padre?
— Put@, minha filha, Put@!
A mulher está na cozinha a fritar um ovo quando o marido chega e começa a gritar:
CUIDADO!!! CUIDADO!!! METE MAIS ÓLEO!- METE MAIS ÓÓÓÓÓÓLEO!!!
– VAI COLAR NO FUUUUNDO… CUIDADO!!!
– VIRA, VIRA, ANDA!!! VAI. CUIDADO, CUIDADO!!
– PARECE QUE ÉS PARVA, VAI ENTORNAR.
– AI, MEU DEUS, O SAL!!! NÃO TE ESQUEÇAS DO SAAAAAAL!!!
A mulher, irritada com os berros diz:
– Pára de gritar porra!!! Achas que não sei fritar um ovo???
E o marido bem calmo responde:
– Isto é só p’ra tu teres uma ideia do que eu passo quando conduzo contigo ao lado ….
Mãe, ajuda-me, o meu marido está completamente louco.
- O quê?
- Ele tem cinquenta gatos no nosso apartamento! E o pior é que todas as janelas estão sempre fechadas.
- Então porque é que não abres as janelas?
- Não posso, os meus 100 pombos podiam fugir…
Um homem bêbado volta para casa depois de uma noite passada com os amigos quando se ouve um estrondo. A mulher acorda e pergunta: “O que é que caiu?”
Homem: “O meu casaco.”
Mulher: “O teu casaco fez tanto barulho?”
Homem: “Eu estava dentro dele.”
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Cada maluco.... dassss!
🇺🇸‼️NO TEXAS: Uma câmera de segurança acoplada a campainha[Ring], capturou um ladrão tentando invadir uma casa, e o dono o assustou com seu lança-chamas.
— Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) October 16, 2025
Quando o câmara é melhor que os atores
O cinegrafista é melhor que os atores. pic.twitter.com/f9bez7vISt
— Arquivo Curioso (@arquivocurioso) October 17, 2025
A mulher encontrou o marido no estádio com a amante
a mulher encontrou o marido no estádio junto com a amante
coisas que só o futebol brasileiro proporciona pic.twitter.com/oPkoJnae1v
— out of context brasileirão (@oocbrsao) October 15, 2025
Professora universitária não aceita justificação de falta de 1 aluna (que tinha o filho doente)
Professora Universitária não aceita justificação de falta de 1 aluna (q tinha o filho doente). Diz q aluna devia ter deixado o filho c/ avós, qd a aluna diz q os pais trabalham, prof diz que então ela não devia ter tido o filho. Aluna manda e muito bem a prof para o caralho!!! pic.twitter.com/MQu5tau0YE
— Célia Maria (sem o Célia e sem o Maria) (@celinha7411) October 15, 2025
Gonçalo Capitão fez comédia com Ventura
Se todas as intervenções na AR fossem assim, tínhamos um novo show e de entrada gratuita.
Muito bom! Gonçalo Capitão do PSD!🤣🤣🤣👏👏👏pic.twitter.com/Qmmc0eRrhp
— Alberto Vieira 🇪🇺🇺🇸🇧🇷 (@dragonny2020) October 16, 2025
Fãs do Paraná fazem grande festa do lado de fora do hotel da equipa adversária
You Got Concacaf’d 🇵🇦 🇸🇷
Panamanian fans are signing, chanting, and dancing outside of Suriname’s hotel in an attempt to ‘disrupt’ their opponents.
. .
Only to have the Suriname National Team join in on the fun.
— herculez gomez (@herculezg) October 14, 2025
Natalie Grabow, de 80 anos, fez história no Ironman
This is Natalie Grabow. At 80 years young, she become the "oldest" woman to compete and finish the Ironman World Championship in 16 hours and 45 minutes. Just to be clear, that's 3.8km swimming, 180km cycling, and 42km running. 💪 pic.twitter.com/7qNwJoVyvT
— Brian Solis (@briansolis) October 16, 2025
Caray que grandes falhanços!
Rei... maluco, mas rei! Morcão do caray
Por falar em reis!!!!!
Aeroporto de Dallas, funcionário perdeu o controlo da mangueira de reabastecimento e a coisa poderia ter sido fatal
Viram como ficou a cara de Lopetegui?
Señor pelotazo el que se llevó Julen Lopetegui en la cara. #cenafe #entrenadordefutbol #mister pic.twitter.com/En2JMmjiE7
— CENAFE (@CenafeEscuelas) October 16, 2025
Isaltino comemora a vitória numa discoteca de charuto na boca!
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2