Roubos em carregadores de elétricos disparam em Portugal! O que querem os ladrões?

· Motores/Energia 8 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Realista says:
    17 de Outubro de 2025 às 16:06

    Os radares que possuem ouro, não andam a roubar…

  2. Tiago Cordeiro says:
    17 de Outubro de 2025 às 16:12

    A solução : fazerem o carregamentos dos VE´s em redes sem fios.

  3. Manuel da Rocha says:
    17 de Outubro de 2025 às 16:16

    Em Almada, um gang, liderado por um morador na Arrentela (Seixal), que roubavam cabos, de postos, em centros comerciais, parque de estacionamento e postos municipais. Terão roubado 53 locais, nos 3 concelhos (Sesimbra é o 3), sempre da mesma forma: deslocavam-se, em 3 carros, um deles roubado, encostava, juntos aos carregadores, os outros paravam atrás, 5-6 pessoas, com alicates, cortavam todos os cabos, incluindo dentro do carregador. Colocavam tudo, no carro roubado, e desapareciam. Chegaram a assaltar 12 carregadores, junto a uma superfície comercial, em Almada, numa só noite, além de 4 carros roubados.
    O pormenor é que roubavam carros, junto ás discotecas, da Costa da Caparica, usavam estradas secundárias, realizavam roubos, queimavam os cabos, na zona da mata da Fonte da Telha, vendiam, o cobre, em Lisboa, numa loja que o compra, bastando uma declaração, em como andaram a renovar, uma casa antiga/ardida.
    Foram condenados, pelos roubos a 4 anos, de prisão… com pena suspensa.

    • Rui Neves says:
      17 de Outubro de 2025 às 17:02

      É óbvio que neste país compensa mais o crime: seja ele deste género ou então de colarinho branco.
      A classe média que anda aí a trabalhar e pagar impostos, esses sim levam com multas atrás de multas para compensar as perdas. Boa!
      É continuar a dar cerveja, futebol e novelas, o povo esquece o que acontece…

  4. Max says:
    17 de Outubro de 2025 às 16:28

    “Os ladrões querem o cobre existente no interior dos cabos”. A alternativa era tratar-se de puro vandalismo. Quando foi o roubo, em agosto, dos cabos carregadores da Tesla, em Fátima, deu-me isto, com o auxílio da IA:
    – O fio de cobre, por ser mais puro, tem um preço maior do que o cobre em geral. Pode valer à volta de 25€ por kg.
    – Um cabo de carregamento destes tem à volta de 5 metros e 2,5 kg de cobre.
    – Ou seja, um cabo pode valer 2,5 kg x 25 € = 62,5 €
    – Eram 32 os postos de carregamento (não roubaram os cabos de todos porque terão sido interrompidos), o valor do roubo previsto era de : 80 kg x 25 € = 2.000 €
    O roubo do fio elétrico de cobre não começou agora, nem se limita aos postos de carregamento, como se vê por esta notícia: 3 homens foram detidos em Ourique encontrados a roubar cobre de postes de comunicações (1.200 kg) e estão em prisão preventiva (04/06/2025). Onde iam vender 1.200 kg de cobre, implica uma rede para a receção.

  5. Artilheiro says:
    17 de Outubro de 2025 às 16:45

    Só lhes dá é para fazer mal. Trabalhar que é bom, está quieto.

