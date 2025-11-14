E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta está no ar e trazemos bom material de humor, boa disposição e calor para ajudar nestes dias chuvosos e friorentos. Cubra-se, agasalhe-se e divirta-se. Bom fim de semana.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v929 [20MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Num processo de divórcio, diz o juiz:
- Estive a analisar o processo e decidi dar à sua ex-mulher a quantia de 300 euros mensais.
E diz o homem:
- Muito gentil da sua parte. Eu também vou tentar enviar-lhe qualquer coisita de vez em quando...
Motociclista a 140 km/h numa estrada!...
De repente o motociclista embate num pássaro, pois nem teve tempo para se desviar!
- Ahhhh!!... - disse ele.
Pelo retrovisor, conseguiu ver a ave a dar várias piruetas no cimento até ficar estendido. De imediato parou a moto e voltou para socorrer o bichinho.
O passarinho estava lá, inconsciente, quase morto. Era tal a angústia do motociclista que ele pegou na pequena ave, levou-a ao veterinário, foi tratada e medicada, comprou uma gaiola e levou-a para casa, tendo o cuidado de deixar um pouquinho de pão e água para o acidentado.
No dia seguinte, o passarinho recupera a consciência. Ao despertar, vendo-se preso, cercado por grades, com um pedaço de pão e a vasilha de água no canto, o passarinho põe as asas na cabeça e grita:
PORRA, ESTOU FEITO AO BIFE!!... MATEI O GAJO DA MOTA!
Um carteiro foi entregar correspondência a uma casa, bateu insistentemente sem que obtivesse resposta, mas apercebendo-se que estavam pessoas em casa e que a porta estava aberta, entrou e entregou a carta. Quando chegou à estação dos CTT, e ainda assustado, disse para o chefe:
- Ó chefe, eu não volto a entregar correspondência naquela casa, pois aquele casal é doido e tenho medo que me possam fazer mal.
- Mas porquê Manuel, fizeram ou disseram-te alguma coisa?
- Olhe chefe, quando lá cheguei para entregar a carta, como não obtive resposta e verifiquei que a porta se encontrava aberta, entrei e deparei-me com o seguinte espetáculo... a velhota com as mãos nas mamas, o velhote com um dedo metido no rabo, e um guarda-chuva aberto. Veja lá se isto é normal.
Diz-lhe o chefe:
- Ó Manuel tenha calma, pois esse é um casal de surdos-mudos e estavam a comunicar um com um outro. Pelos visto ela dizia-lhe:
- Ó homem vai comprar leite.
E ele respondeu-lhe:
- Vai à merda que está a chover!!!
- Os seus pulmões, o seu coração e a sua pressão estão ótimos - diz o médico
- Agora deixe-me ver essa coisinha que costuma meter as mulheres em grandes encrencas.
A mulher prontamente tira o vestido e é interrompida:
- Não... não! Não precisa tirar a roupa, minha senhora... Só quero ver a língua!!!
Um gago vai ao médico, em desespero, pois quer ser curado. O médico examina-o e chega à conclusão:
- Meu amigo, o seu problema é que tem um pénis muito comprido que lhe rouba a energia. Se o encurtarmos uns centímetros, vai ver que deixa de gaguejar.
O homem acede, é operado e fica bom da gaguez. Dias mais tarde volta ao consultório:
- Doutor, realmente já não gaguejo, mas a minha mulher diz que lhe falta lá qualquer coisinha. Se não se importasse, gostaria de rever os centímetros que me tirou…
Responde o médico:
- Ó me-meu a-amigo, isso agora é im-po-po-po-ssi-ssí-vel!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Este é o estacionamento mais certinho que já viste
If it wasn't on camera, nobody would believe this guy pic.twitter.com/hZZ657x4WC
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 14, 2025
Foi despedida, mas só depois de ter tido todo o trabalho... ela resolveu de outra forma
Ela foi demitida depois de preparar o bufê de café da manhã do hotel, então ela saiu da maneira prática que lhe era característica pic.twitter.com/MNdrodXKOj
— Artur Alves (@lebigh_official) November 13, 2025
Entre um rebocador e um jato de 60 milhões... é fazer as contas
A plenitude da funcionária que evitou um acidente em um jatinho que vale 60 milhões de dólares.pic.twitter.com/CswL1ewKXm
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 14, 2025
Sorte ou saber?
That's the pure joy of winningpic.twitter.com/OoCWDZAqQS
— Wolf of X (@tradingMaxiSL) November 13, 2025
Vai dar me...da vai vai!
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) November 13, 2025
Os efeitos que a realidade não consegue perceber
This is how movies are truly made pic.twitter.com/Kf2inbmAtC
— Interesting As Fuck (@interesting_aIl) November 12, 2025
Correu mal ao SUV chinês
A montadora chinesa Chery tentou recriar a façanha viral do Range Rover na "Escadaria para o Céu" da Montanha Tianmen, mas o veículo acabou batendo em um corrimão. A empresa pediu desculpas, cobriu os custos do reparo e admitiu "falhas".
"China esta a 50 anos na frente"... pic.twitter.com/eDTa1D13KI
— Ramon A. Lage (@Ramon4lan) November 13, 2025
Carteiristas… e a impunidade
Conheça, o árbitro batedor de carteiras pic.twitter.com/mXZimjcn08
— Pavão Misterious (@misteriouspavao) November 14, 2025
Luis Rubiales é atacado com ovos pelo próprio tio
Disgraced former Spanish FA President Luis Rubiales was pelted with eggs during the official launch of his book “Matar a Rubiales” today.
The culprit? His uncle, Luis Rubiales. pic.twitter.com/8LSjQCJTgU
— Zach Lowy (@ZachLowy) November 13, 2025
Árbitro cai na armadilha e expulsa Ronaldo
La agresión viene del rival hacia Cristiano Ronaldo, él le jaló la camiseta. No puede haber expulsión .. En estas imágenes se ve perfectamente. Cristiano solo quiso soltarse..Es injusto que hayan expulsado a Cristiano.#FIFAWCQ2026 pic.twitter.com/QDME97mrqG
— ✧.* (@anybranez) November 14, 2025
Ninguém se magoou a sério, mas é cada um!!!
CLIQUE AQUI PARA VER A PÁGINA 2
1 2