E Porque Hoje é Sexta

Um carteiro foi entregar correspondência a uma casa, bateu insistentemente sem que obtivesse resposta, mas apercebendo-se que estavam pessoas em casa e que a porta estava aberta, entrou e entregou a carta. Quando chegou à estação dos CTT, e ainda assustado, disse para o chefe:

- Ó chefe, eu não volto a entregar correspondência naquela casa, pois aquele casal é doido e tenho medo que me possam fazer mal.

- Mas porquê Manuel, fizeram ou disseram-te alguma coisa?

- Olhe chefe, quando lá cheguei para entregar a carta, como não obtive resposta e verifiquei que a porta se encontrava aberta, entrei e deparei-me com o seguinte espetáculo... a velhota com as mãos nas mamas, o velhote com um dedo metido no rabo, e um guarda-chuva aberto. Veja lá se isto é normal.

Diz-lhe o chefe:

- Ó Manuel tenha calma, pois esse é um casal de surdos-mudos e estavam a comunicar um com um outro. Pelos visto ela dizia-lhe:

- Ó homem vai comprar leite.

E ele respondeu-lhe:

- Vai à merda que está a chover!!!