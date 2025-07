E Porque Hoje é Sexta

Um informático está numa ilha deserta há anos, depois de um naufrágio.

Certo dia avista um ponto brilhante no horizonte e começa a segui-lo com o olhar.

'Não é um navio', pensa o nosso herói.

E o ponto aproxima-se. 'Não é uma barcaça'.

E cada vez o vulto estava mais perto! 'Não é uma jangada!?!'.

E eis que das águas emerge uma loiraça, com fato de mergulho!

A loiraça dirige-se a ele e pergunta:

- Há quanto tempo não fumas um cigarro?

- Há 10 anos!

Ela abre um bolso interior do seu fato impermeável e dá-lhe um cigarro.

- Meu Deus, que bem que isto me está a saber!

- Há quanto tempo não bebes um whisky?

- Há pelo menos 10 anos!!! - responde o nosso herói, ainda atarantado.

Então ela abre outro bolso interior, tira uma garrafinha de whisky e dá-lha!

O homem bebe tudo de um trago, ainda descrente com o que lhe estava a acontecer, mas muito, muito feliz!

Então a loiraça começa a baixar o fecho principal do fato e pergunta-lhe:

- E há quanto tempo é que não te divertes a sério?...

Vai o nosso homem e grita, louco de felicidade:

- EPÁ!!!, tu não me digas que tens aí um portátil?!...