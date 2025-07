Orçamento dos clientes para um carro não vai aumentar só para o veículo ser elétrico, diz VW

Apesar de os catálogos estarem a crescer, abrangendo um espetro de preços mais largo, os carros elétricos ainda são consideravelmente mais caros do que os veículos com motor de combustão interna. Para a Volkswagen (VW), é crucial equiparar os preços, pois o orçamento dos clientes para um automóvel não vai ser superior só para o veículo ser elétrico.

Neste momento, o lucro por veículo elétrico ainda é significativamente menor do que aquele que as marcas conseguem obter com os veículos térmicos, principalmente pelo preço associado às baterias.

Na perspetiva de Martin Sander, chefe de vendas da marca principal da Volkswagen, novas plataformas, maior volume de produção, baterias mais baratas e menos complexidade poderão mudar este cenário.

Numa entrevista com a imprensa alemã, o chefe admitiu que a empresa está a "trabalhar arduamente" para conseguir uma paridade de preços que torne os elétricos tão atrativos quanto os motores de combustão interna, nesta matéria.

A maioria dos clientes tem um orçamento fixo para mobilidade. Este não aumentará repentinamente porque o tipo de propulsão muda.

Disse Martin Sander, explicando que os clientes não estarão dispostos a pagar mais por um carro só porque ele é elétrico.

Volkswagen empenhada na paridade de preços

No sentido de democratizar o carro elétrico, a versão de produção do novo ID.2all, com um preço de 25.000 euros, será mais acessível do que os veículos elétricos anteriores e permitirá igualar as margens de lucro com o seu homólogo com motor de combustão.

A chegada deste veículo está agendada para o próximo ano, prevendo-se que seja apresentado no Salão do Automóvel de Munique, ainda este ano.

Entretanto, segundo o chefe de vendas da Volkswagen, a submarca ID. será mantida durante a transição para a mobilidade elétrica, mas os futuros modelos voltarão a ter nomes próprios.

O ID.3 será substituído, em 2028/2029, por um Golf elétrico, que poderá chamar-se ID. Golf, e rumores dizem que o ID.2 poderá ser rebatizado para ID. Polo.

China e Estados Unidos exigem revisão de estratégia

A Volkswagen está, também, a rever a sua estratégia nos Estados Unidos e na China.

Além do desafio em que este último mercado se tornou para as fabricantes ocidentais, devido à vantagem dos players locais no desenvolvimento de carros elétricos, a guerra de preços está a reduzir significativamente os lucros.

Reforçando a sua posição, apesar de tudo, sólida, segundo o chefe de vendas, a Volkswagen lançará uma nova geração de carros elétricos, na China, a partir do próximo ano. Os modelos integrarão uma arquitetura inédita desenvolvida em colaboração com a XPENG.

