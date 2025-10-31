Excesso de velocidade: nova lei introduz um sistema de multas por níveis

Os governos estão constantemente à procura de estratégias para controlar a velocidade dos condutores nas estradas, tendo em conta a facilidade com que se contornam os limites impostos pela lei. Agora, uma nova legislação procura ser mais rigorosa, através de um sistema por níveis: quanto mais rápido conduzir, mais alta será a multa!

Com as estradas a serem palco de muitos acidentes e mortes por ano, a procura por métodos de controlo da velocidade tem sido incessante, com estratégias que incluem controlo do tráfego com radares e multas que penalizam aqueles que são apanhados em incumprimento.

Entretanto, a partir deste mês, em Maryland, nos Estados Unidos, entrou em vigor um sistema de multas por excesso de velocidade baseado em níveis. Este faz com que algumas infrações passem a custar até 425 dólares (cerca de 370 euros).

Além disso, há uma nova definição de condução imprudente, que inclui o excesso de velocidade na categoria, pela primeira vez.

Multas por excesso de velocidade vão de 40 a 425 dólares

De acordo com a nova lei do estado norte-americano, as infrações registadas por radares de velocidade são divididas em cinco níveis:

Conduzir de 12 a 15 mph (cerca de 19 a 24 km/h) acima do limite custa 40 dólares; Exceder o limite em 16 a 19 mph (cerca de 26 a 31 km/h) custa 70 dólares; Circular entre 20 e 29 mph (cerca de 32 a 47 km/h) acima do limite custa 120 dólares; Conduzir entre 30 e 39 mph (cerca de 48 a 63 km/h) acima do limite custa 230 dólares; Os condutores que ultrapassarem este último limite enfrentam uma multa de 425 dólares.

Esta mudança é relativamente drástica, na medida em que, até este mês, em Maryland, todas as multas eram de apenas 40 dólares, independentemente do excesso de velocidade registado.

A nova lei vai ao encontro de um sistema por níveis para multas por excesso de velocidade em zonas de obras que entrou em vigor no início de 2025. Nestes casos, as multas podem chegar a 1000 dólares, se houver trabalhadores presentes.