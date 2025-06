Hyundai IONIQ 5 N conquista vitória na mítica subida de Pikes Peak 2025

Na continuação do sucesso do ano passado, o Hyundai IONIQ 5 N demonstra ser um vencedor nato, entre veículos 100% elétricos, na conquista da exigente prova de Pikes Peak, nos Estados Unidos. Esta máquina venceu a Categoria Exhibition na 103.ª Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb com o piloto Robert Walker, da equipa Evasive Motorsports.

O Hyundai IONIQ 5 N conquistou a vitória na icónica 103.ª Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb, na Categoria Exhibition, a 22 de junho, num percurso encurtado devido às condições meteorológicas, dando continuidade ao sucesso que obteve o ano passado com a conquista de dois recordes.

Robert Walker, da Evasive Motorsports, conduziu o Hyundai IONIQ 5 N à vitória na Categoria Exhibition em Pikes Peak, numa demonstração, uma vez mais, do desempenho do desportivo 100% elétrico da Hyundai, mesmo sob condições adversas e confirmando a referência conquistada noutras edições.

A 103.ª edição da Pikes Peak International Hill Climb, também conhecida como Race to the Clouds, provou ser tanto um teste de resistência quanto de velocidade.

O evento deste ano foi fortemente afetado por condições climáticas extremas, com ventos fortes atrasando o início em mais de duas horas e meia. Rajadas de vendo constantes que atingiram 120 a 160 km/h criaram condições inseguras perto do cume, forçando os organizadores da corrida a encurtar o percurso.

A linha de chegada foi movida para Glen Cove, efetivamente reduzindo a icónica subida de 12,42 milhas quase pela metade.

Apesar do percurso encurtado e das circunstâncias desafiadoras, o Hyundai IONIQ 5 N da equipa Evasive Motorsports esteve à altura do desafio.

Com Robert Walker ao volante, o Hyundai IONIQ 5 N protagonizou uma corrida impressionante de 4 minutos e 23,858 segundos, garantindo uma excelente vitória na Categoria Exhibition.

O seu desempenho foi uma prova não só da capacidade do veículo, mas também da adaptabilidade e determinação da equipa durante condições imprevisíveis na montanha mais lendária dos Estados Unidos.

Este triunfo reforça o sucesso de 2024, quando dois Hyundai IONIQ 5 N brilharam: a versão de produção e a TA Spec - esta última com Dani Sordo, atual piloto do Team Hyundai Portugal - bateram recordes nas suas categorias.

O modelo de produção registou 10:49.267, enquanto o Hyundai IONIQ 5 N TA Spec registou um tempo impressionante de 9:30.852, sublinhando a supremacia elétrica da Hyundai na conquista de uma das rampas mais desafiantes do planeta.

Hyundai IONIQ 5 N demonstra o seu valor em competição e no dia a dia

O Hyundai IONIQ 5 N é o primeiro modelo 100% elétrico da submarca desportiva N, concebido para proporcionar uma verdadeira ligação emocional ao condutor na era da eletrificação.

Equipado com dois motores elétricos que, em modo N Grin Boost, oferecem uma potência combinada de até 650 cv e 770 Nm de binário, o Hyundai IONIQ 5 N acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos.

Além da alta performance, o Hyundai IONIQ 5 N possui o premiado sistema N e-Shift, que simula as passagens de caixa e o travão-motor típicos dos modelos a combustão, proporcionando uma experiência de condução mais imersiva e emocional.

Adicionalmente, o sistema N Active Sound+ com 10 altifalantes simula os sons do motor e passagem de caixa, para um ambiente que emula a condução de um automóvel de competição.

Assente na plataforma E-GMP do Hyundai Motor Group, o Hyundai IONIQ 5 N, está equipado com um sistema avançado de travagem regenerativa, gestão térmica de especificação de pista e software de controlo de performance inspirado na competição automóvel.

Tudo isto, aliado a um interior espaçoso, funcionalidade V2L (vehicle-to-load) e conetividade de última geração, redefine o que é possível num automóvel elétrico de altas prestações.

Em 2025, o Hyundai IONIQ 5 N venceu em Portugal o "Prémio Desportivo/Lazer do Ano 2025" e viu o sistema N e-Shift conquistar o "Prémio Tecnologia e Inovação" igualmente na mesma edição dos prémios "Carro do Ano".

O primeiro modelo 100% elétrico de altas prestações da Hyundai tem colecionado prémios desde o seu lançamento, um pouco por todo o mundo, de entre os quais:

Prémio "Five-Star Car" da Autocar

Vitória em absoluto do Hyundai IONIQ 5 N nos TopGear Awards 2023;

Prémio "Carro Desportivo Mundial 2024" nos World Car Awards (WCOTY);

Prémio "Melhor EV Desportivo Compacto do Ano", pela TopGear;

Prémio "Melhor EV de Alta Performance" atribuído pela Car Magazine;

"EV of the year 2024" da Car and Driver;

"Best Performance Car" nos UK COTY Awards.

O Hyundai IONIQ 5 N está disponível em Portugal a partir de 79.900 euros, e, para empresas, está disponível com enquadramento fiscal.