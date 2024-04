Volkswagen junta-se à Xpeng para produtos e preços competitivos

O mercado reclamou o preço associado aos carros elétricos e a indústria - ou pelo menos algumas fabricantes - está a trabalhar para entregar modelos acessíveis a mais carteiras. Neste sentido, a Volkswagen uniu-se à Xpeng.

Em comunicado, a Xpeng anunciou um acordo com a Volkswagen para desenvolverem e integrarem conjuntamente a última geração da Arquitetura E/E da Xpeng na CMP - China Main Platform da Volkswagen, na China. A arquitetura desenvolvida em conjunto deverá equipar os veículos elétricos da marca Volkswagen produzidos na China a partir de 2026.

Conforme partilhado na mesma comunicação, a Arquitetura E/E da Xpeng, desenvolvida internamente, é o núcleo das suas tecnologias de software e hardware full-stack integradas verticalmente.

A empresa explicou que esta permite que o software, incluindo o ADAS e o sistema operativo de conetividade, se dissocie do hardware subjacente e das plataformas dos veículos, conseguindo uma rápida iteração do software entre plataformas.

A última geração da E/E da Xpeng adota uma arquitetura que proporciona um ambiente de computação automóvel de elevado desempenho e uma estrutura de custos competitiva. Isto resultará em produtos, bem como preços, mais competitivos.

A paixão partilhada pela tecnologia e inovação uniu a Xpeng e a Volkswagen. Ambas as partes continuam a contribuir com o melhor de cada uma para a nossa parceria estratégica. A colaboração técnica baseada na nossa Arquitetura E/E, líder na indústria, leva a nossa parceria ao próximo nível e a uma escala muito maior. A colaboração permitirá que os nossos produtos Smart EV sejam tecnologicamente competitivos e competitivos em termos de custos.

Disse Xiaopeng He, presidente e diretor-executivo da Xpeng.

Também Ralf Brandstätter, membro do Conselho de Administração da Volkswagen AG para a China, partilhou que a estratégia da marca alemã "Na China, para a China" reforça o poder de inovação do Grupo Volkswagen no país asiático.

Ao alargarmos a nossa parceria com a Xpeng e ao integrarmo-nos de forma consistente no ecossistema industrial chinês, iremos alinhar os nossos produtos ainda mais rapidamente com as necessidades dos clientes chineses. Ambos os parceiros trazem os seus pontos fortes para a mesa. Isto aumenta a eficiência, otimiza as estruturas de custos e acelera a velocidade de desenvolvimento.

Explicou, partilhando que o custo/ benefício e o ritmo de desenvolvimento acelerado são "cruciais" para a competitividade no ambiente dinâmico do mercado chinês. Com estes esforços, "estamos a assumir um papel de liderança na era dos veículos elétricos inteligentes conectados".