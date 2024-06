Intel apresenta nova aplicação de geração de imagens com IA completamente gratuita

A Intel partilhou uma antevisão da sua próxima aplicação AI Playground na Computex no início desta semana. A aplicação para Windows oferece uma nova forma de utilizar a IA generativa, um meio de criar e editar imagens, bem como de conversar com um agente de IA, sem necessidade da linha de comandos e scripts complicados.

Mais uma forma de experimentar a geração de imagens com IA

O mais interessante é que tudo é executado localmente no seu PC, tirando partido do poder de processamento paralelo de um processador Intel Core Ultra com uma GPU Intel Arc incorporada ou através de uma placa gráfica Arc Graphics de 8 GB VRAM separada.

O AI Playground, que estará disponível gratuitamente no final deste verão, foi concebido tendo em mente a simplicidade e a facilidade de utilização.

Não vemos o AI Playground como um substituto para os muitos projetos e aplicações de IA maravilhosos. [...] Mas vemos o AI Playground como o caminho mais fácil para começar a utilizar a IA.

Escreveu a empresa numa publicação recente no seu blogue.

[Vídeo original]

Instala-se como uma aplicação normal do Windows e alternar entre as funções de criação de imagens, edição de imagens e chat é uma questão de clicar nos separadores na parte superior do ecrã. A criação de imagens pode ser tão simples como introduzir uma breve mensagem e clicar num único botão.

Alguns valores e ajustes esotéricos como "Steps", "LoRAs" e "Schedulers" foram integrados em definições mais gerais e acessíveis de "Resolução" e "Qualidade", embora ainda estejam disponíveis para utilizadores mais avançados através do modo Manual.

Embora o desempenho do Answer LLM não tenha sido particularmente impressionante no vídeo de demonstração acima, o chatbot de IA pode ser ainda mais aperfeiçoado para melhorar o seu desempenho através da interação com o utilizador, bem como através da introdução de texto e documentos.

E é aí que o AI Playground se distingue de modelos de IA mais avançados como o Claude, o Gemini ou o ChatGPT - uma vez que tudo no AI Playground corre localmente no PC do utilizador, as hipóteses de leak dos seus dados, avisos e resultados são drasticamente reduzidas.

