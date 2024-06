Dacia Sandriders concluiu os primeiros testes de preparação para o Dakar

O Dakar é considerado o derradeiro desafio do desporto motorizado. Para mostrar a qualidade da sua mecânica, a formação oficial da Dacia enfrentará, pela primeira vez, este desafio já em janeiro próximo.

Dacia no Dakar

O Rali Dakar (ou simplesmente O Dakar; anteriormente conhecido como Rali Paris-Dakar) é a mais longa prova de rali do mundo. A maioria dos eventos desde o início em 1978 foi realizada em Paris, França, e seguindo até Dakar, Senegal. A competição é aberta a participantes amadores e profissionais, sendo os amadores cerca de oitenta por cento dos participantes.

Esta é uma prova de resistência off-road. O terreno que os competidores percorrem é muito mais difícil do que o usado nos ralis convencionais, e os veículos usados ​​são veículos off-road. A maioria das secções especiais competitivas são em traçados muito duros, com desafios nas dunas, lama, rochas entre outras. Aqui só resistem os melhores, provas que variam nas distâncias entre 800 e 900 km por dia.

Dacia Sandriders será um duro do Dakar

Após uma verificação dos sistemas no Millbrook Proving Ground, um dos maiores centros de testes de veículos da Europa, localizado no Reino Unido, os Dacia Sandriders passaram quatro dias no complexo de testes Sweet Lamb, no País de Gales, de 6 a 9 de maio. Depois, a equipa rumou a Château de Lastours, em França, para mais quatro dias de testes intensos (até 31 de maio), onde as três duplas de pilotos tiveram a oportunidade de testar o Sandrider, equipado com pneus BF Goodrich, num terreno rochoso e exigente.

Cristina Gutiérrez esteve ao volante do Sandrider durante dois dias no País de Gales, antes de Sébastien Loeb, nove vezes campeão do mundo de ralis, assumir as funções de teste e desenvolvimento.

O plurivencedor do Dakar, Nasser Al-Attiyah, experimentou pela primeira vez a potência do Sandrider, em Château de Lastours, durante dois dias. Loeb regressou ao cockpit durante um dia e meio e Gutiérrez foi chamada para a última tarde de testes.

No teste em Château de Lastours experimentei, pela primeira vez, o Dacia Sandrider. Achei-o fácil de conduzir, rápido e resistente. Fizemos 270 quilómetros no primeiro dia e o mesmo no segundo dia. Não houve problemas e gostámos muito de pilotar o carro. Estamos bem preparados para os próximos testes e agora estou expectante para rodar em Marrocos.

Referiu Nasser Al-Attiyah, piloto Dacia Sandriders.

A chefe da equipa Dacia Sandriders, Tiphanie Isnard, confirmou que a fase inicial de testes superou as expectativas, com muito poucos problemas sentidos por Al-Attiyah, Gutiérrez e Loeb e pelos engenheiros e técnicos da equipa.

Um profundo trabalho de revisão está agora a ser realizado, antes do primeiro teste da nova máquina, em África, de 28 de junho a 5 de julho, em Marrocos.

Será nas pistas e areias marroquinas que o Sandrider vai rodar em terrenos semelhantes aos do Dakar, a ronda de abertura do Campeonato do Mundo FIA de Rally-Raid de 2025, a disputar na Arábia Saudita, de 3 a 17 de janeiro.