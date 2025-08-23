Acesso ao Ensino Superior 2025: onde consultar todos os resultados?

Na próxima madrugada de domingo, 24 de agosto, vão ser disponibilizados os resultados ao Ensino Superior para o ano letivo de 2025/2026. Saiba onde pode consultar os resultados das colocações.

Ensino Superior: quase 50 mil alunos na primeira fase

É verdade que os candidatos já estão a receber os resultados via SMS. No entanto, todos os resultados da 1ª Fase do Concurso Nacional de Acesso vão estar disponíveis aqui. Para esta fase, há quase 50 mil alunos que vão saber hoje se foram colocados no ensino superior.

De acordo com as informações, este ano há cerca de menos 10 mil candidatos ao ensino superior, um valor semelhante ao registado em 2018.

A matrícula e inscrição da primeira fase acontece entre os dias 25 de agosto a 28 de agosto de 2025, conforme o calendário da DGES e das instituições.

Ensino Superior 2025