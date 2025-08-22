Instagram adiciona integração com o Spotify às Histórias e às Notas

A sinergia entre o Spotify e o Instagram atinge um novo patamar com a introdução de funcionalidades que procuram melhorar a forma como os utilizadores partilham as suas músicas favoritas. Estas novidades têm como objetivo tornar a experiência mais integrada e interativa para os quase 700 milhões de utilizadores do serviço de streaming.

Partilha nas Histórias com pré-visualização de áudio

A principal novidade reside na partilha de músicas nas Histórias do Instagram. A partir de agora, ao partilhar uma música do Spotify, será automaticamente incluído um excerto sonoro da faixa.

Desta forma, os seguidores que visualizarem a História poderão ouvir um pequeno trecho e, caso queiram ouvir a música completa, basta tocar no sticker da música.

Esta ação redirecionará o utilizador diretamente para a aplicação do Spotify, permitindo-lhe ouvir a faixa na íntegra ou adicioná-la à sua biblioteca.

Integração musical nas Notas do Instagram

Outra funcionalidade de destaque é a integração com as Notas do Instagram, permitindo que os utilizadores partilhem em tempo real a música que estão a ouvir. Para tal, basta criar uma nova nota, selecionar o ícone de música e escolher a opção para partilhar a partir do Spotify.

A nota será atualizada automaticamente com a canção que está a ser reproduzida no momento. É de notar que, se não estiver a ouvir nada, a nota exibirá a próxima faixa que reproduzir nos 30 minutos seguintes.

Para quem vê a nota, a interação é igualmente simples. Os amigos poderão não só ver o que está a ouvir, mas também tocar na nota para adicionar a faixa diretamente aos seus "Favoritos" no Spotify.

O processo inverso também foi simplificado. Ao partilhar uma faixa diretamente da aplicação do Spotify, o utilizador encontrará um novo ícone dedicado às Notas do Instagram, ao lado das outras opções de partilha já existentes. Esta adição agiliza todo o processo.

Estas novas funcionalidades de integração entre o Instagram e o Spotify já se encontram disponíveis para todos os utilizadores a nível global. A atualização está a ser implementada tanto para dispositivos com sistema operativo iOS como para Android.

