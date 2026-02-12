Tempestades na Região de Leiria: instalados cofres de carregamento gratuitos

Na sequência das três tempestades que atingiram Portugal nas últimas semanas, continuam a existir localidades na região de Leiria com fornecimento de eletricidade instável ou ainda sem energia. Para responder a esta situação, foram instalados cofres de carregamento gratuitos que permitem à população carregar telemóveis e pequenos equipamentos eletrónicos de forma segura.

O sistema é simples e intuitivo. O utilizador coloca o equipamento no cofre, define um código pessoal de quatro dígitos e pode regressar mais tarde para o levantar já com bateria carregada.

Num contexto de falhas de energia, garantir o acesso a equipamentos carregados assume particular relevância. O telemóvel é hoje um instrumento essencial para comunicação com familiares, acesso a informação atualizada, contactos de emergência e acompanhamento de alertas oficiais.

Locais com cofres de carregamento disponíveis

Leiria cidade:

Shopping de Leiria

Continente

Loja NOS

Loja WOO

Loja WTF

Outras localizações na região:

Continente de Porto de Mós

Continente Bom Dia de São Romão

Continente de Ourém

Continente da Marinha Grande

Os cofres permanecem disponíveis enquanto se mantiverem constrangimentos no fornecimento elétrico.

Esta solução foi disponibilizada pela iServices, no âmbito do apoio às comunidades afetadas, reforçando a importância de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas em momentos de maior vulnerabilidade.