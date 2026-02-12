Tempestades na Região de Leiria: instalados cofres de carregamento gratuitos
Na sequência das três tempestades que atingiram Portugal nas últimas semanas, continuam a existir localidades na região de Leiria com fornecimento de eletricidade instável ou ainda sem energia. Para responder a esta situação, foram instalados cofres de carregamento gratuitos que permitem à população carregar telemóveis e pequenos equipamentos eletrónicos de forma segura.
O sistema é simples e intuitivo. O utilizador coloca o equipamento no cofre, define um código pessoal de quatro dígitos e pode regressar mais tarde para o levantar já com bateria carregada.
Num contexto de falhas de energia, garantir o acesso a equipamentos carregados assume particular relevância. O telemóvel é hoje um instrumento essencial para comunicação com familiares, acesso a informação atualizada, contactos de emergência e acompanhamento de alertas oficiais.
Locais com cofres de carregamento disponíveis
Leiria cidade:
- Shopping de Leiria
- Continente
- Loja NOS
- Loja WOO
- Loja WTF
Outras localizações na região:
- Continente de Porto de Mós
- Continente Bom Dia de São Romão
- Continente de Ourém
- Continente da Marinha Grande
Os cofres permanecem disponíveis enquanto se mantiverem constrangimentos no fornecimento elétrico.
Esta solução foi disponibilizada pela iServices, no âmbito do apoio às comunidades afetadas, reforçando a importância de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas em momentos de maior vulnerabilidade.