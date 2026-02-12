Apple está novamente atrasada no desenvolvimento da nova Siri com IA

A Apple apresentou a sua versão da Siri com IA em junho de 2024, e ainda não está disponível. Com os modelos da Google a contribuir para a solução, havia a esperança de que algumas das funcionalidades prometidas pela fabricante fossem incluídas no iOS 26.4. Infelizmente, isso parece impossível, porque há mais um atraso.

Apple está novamente atrasada

A nova Siri está a demorar uma eternidade a chegar. Após a crise interna que abalou a estrutura organizacional da Apple devido ao atraso na nova versão da assistente, a empresa resignou-se a assinar um acordo com a Google para utilizar os modelos de IA do Gemini. A expectativa era que várias das funcionalidades anunciadas durante a WWDC 2024 aparecessem no iOS 26.4 .

Muitos aguardavam pela primeira versão beta do iOS 26.4, que era esperada para breve, agora que a do iOS 26.3 está disponível. No entanto, parece que teremos de aceitar a situação. Mark Gurman anunciou que a Apple encontrou problemas de última hora com a Siri melhorada por IA. Assim, espera-se um atraso nas funcionalidades planeadas para o iOS 26.4, algumas podem ser adiados para o iOS 26.5 ou mesmo para o iOS 27.

O analista refere que uma das características mais poderosas originalmente planeadas para o iOS 26.4 pode causar um atraso. Esta funcionalidade permite o acesso aos dados pessoais do utilizador, o que possibilitaria, por exemplo, pedir à Siri para encontrar um podcast que um amigo partilhou na app Mensagens no mês passado. A assistente analisaria as mensagens, identificaria o link e iniciaria a reprodução.

Nova Siri com IA ainda vai demorar

Outra funcionalidade importante que pode exigir mais trabalho é o suporte a Application Intents, que permitem o controlo avançado das aplicações sem a necessidade de as iniciar. Isto seria útil para um pedido como: “Encontre a última fotografia que tirei, melhore-a e envie-a para a minha irmã”. Gurman descreve ainda duas funcionalidades nunca anunciadas pela Apple. Uma pesquisa na web que resume informação ao estilo do Perplexity e uma ferramenta de geração de imagens integrada na Siri.

Estas funcionalidades podem aparecer no iOS 26.5 ou posterior. Entre os problemas observados internamente: a Siri nem sempre processa os pedidos corretamente, demora muito tempo a responder ou interrompe o utilizador quando este fala demasiado rápido… O assistente também pode passar a utilizar o ChatGPT em vez da sua própria tecnologia proprietária.

Segundo os relatos, as versões alfa do iOS 26.5 incluem uma configuração que permite aos funcionários que testam a funcionalidade ativar uma pré-visualização das novas funcionalidades da Siri. A versão pública pode manter esta opção, que serviria para alertar os utilizadores de que estas funcionalidades ainda não estão totalmente desenvolvidas. O iOS 26.4 pode, portanto, ser apenas um pequeno passo no longo caminho de recuperação para esta nova Siri, que se está a revelar decididamente difícil de lançar.