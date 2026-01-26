Ainda mais anúncios na App Store e a Apple já revelou quando chegam
A publicdade é inevitável e temos visto um crescimento anormal nesta área. A Apple já tem vindo a exibir anúncios em diversos locais da App Store há algum tempo. A empresa já anunciou que planeia exibir ainda mais anúncios, mas agora sabemos exatamente quando isso começará a acontecer.
Ainda mais anúncios na App Store
Os resultados de pesquisa da App Store vão exibir mais anúncios a partir de março. A Apple anunciou a mudança numa página de ajuda sobre publicidade, afirmando que esta proporcionará “oportunidades adicionais nos resultados de pesquisa”. Num e-mail enviado aos programadores, a empresa informou que a implementação dos anúncios extra nos resultados de pesquisa terá início na terça-feira, 3 de março.
Inicialmente, os anúncios extra aparecerão na App Store no Reino Unido e no Japão. Todos os outros mercados, incluindo os EUA e a Europa, seguirão até ao final de março. Os anúncios extra serão visíveis em iPhones e iPads com iOS 26.2 ou iPadOS 26.2 ou posterior. No seu site, a Apple afirma que quase 65% dos downloads de aplicações na App Store acontecem logo após uma pesquisa.
Do que descreve no seu site, a Apple garante que esta mudanºa servirá para ajudar os anunciantes a terem mais oportunidades de gerar downloads a partir dos resultados de pesquisa. Assim, e para isso, o Apple Ads irá introduzir anúncios adicionais nas consultas de pesquisa.
Apple já revelou quando chegam
Embora a Apple não tenha anunciado oficialmente outras mudanças, é provável que os anúncios nos resultados de pesquisa da App Store tenham em breve um aspeto diferente. A empresa está a realizar um teste A/B com um novo design de anúncios sem o fundo azul que ajuda a diferenciar facilmente os anúncios dos resultados de pesquisa orgânica.
Isto não é surpreendente, uma vez que a App Store é uma parte significativa do negócio de serviços da Apple, e a empresa tem vindo a aumentar o número de anúncios exibidos ao longo dos anos. O novo aumento segue-se à introdução de anúncios no separador Hoje, que ocorreu em 2022. Claro que a Google também exibe anúncios na Play Store, pelo que isto não é nada fora do comum.
No ano passado, a Apple renomeou o seu negócio de publicidade para Apple Ads, indicando que pode finalmente exibir anúncios em mais locais nos seus produtos. Afinal, vender milhares de milhões de dispositivos com várias aplicações pré-instaladas é uma oportunidade fantástica para aumentar o lucro da empresa. No entanto, parece seguir um caminho igual ao que tantas vezes criticou nos seus concorrentes.
Em ando a dizer a muito tempo, antigamente era a Xiaomi que copiava a Apple, agora é a Apple a copiar a Xiaomi.
Vou comprar um XiPhone da XiApple 🙂 🙂 🙂