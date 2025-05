Apple coloca alertas nas aplicações da UE que não usam pagamentos da App Store

Desde que a Apple teve de abrir o iOS a outras lojas que os utilizadores são alertados para potenciais problemas de segurança. A empresa quer garantir que ninguém está exposto a problemas. Agora, voltam a surgir alertas de que esta opção traz problemas de segurança, em especial quando não se usa o sistema de pagamentos da Apple.

Apple coloca alertas nas aplicações da UE

A Apple está a tentar dissuadir os europeus de utilizarem aplicações iOS que suportam opções de pagamento alternativas. Para isso, fazem-nos parecer assustadores. John Gruber, do Daring Fireball, reparou que um ícone de ponto de exclamação vermelho está a ser apresentado com destaque na listagem da App Store para o Instacar, com uma mensagem a alertar os utilizadores de que não utiliza o “sistema de pagamento privado e seguro” da Apple.

O Instacar, uma aplicação húngara com três anos para verificar a quilometragem e o valor dos carros usados, não está disponível na App Store dos EUA. Mas na Hungria, na UE, está listada como uma das cinco principais aplicações na categoria Negócios, com milhares de avaliações positivas — não é um serviço típico que exigiria cautela redobrada.

A única queixa que a Apple aparentemente tem é que o Instacar utiliza um sistema de pagamento externo e que as funcionalidades de pagamento da App Store, como o histórico de compras, a Partilha Familiar e a gestão unificada de subscrições, não estarão disponíveis nestas compras.

Nas apps que não usam pagamentos da App Store

A mensagem de alerta não é propriamente nova, uma vez que está em vigor desde que a Apple começou a cumprir a Lei dos Mercados Digitais da UE, em março de 2024. É provável que só tenha aparecido no radar de algumas pessoas porque, dissuadidas pelas onerosas regras de implementação da Apple, muito poucas aplicações da UE implementaram realmente pagamentos externos — menos de 100, de acordo com o CEO da Revenue Cat, Jacob Eiting.

A Apple propôs alterar o banner de aviso em agosto para substituir o “!” vermelho. logótipo com um “i” menos ameaçador e mostra uma mensagem ligeiramente diferente, mas a UE ainda não aprovou o design atualizado.

A Apple está atualmente a enfrentar críticas na UE pelas suas práticas de táticas de intimidação. Em abril, a Comissão Europeia divulgou conclusões preliminares de que a Apple “torna excessivamente trabalhoso e confuso” para os utilizadores instalarem lojas de aplicações alternativas, um processo que envolve clicar em vários alertas que pedem aos utilizadores para confirmarem se desejam prosseguir.