Windows 11: agora já pode chamar a IA da Microsoft com o comando de voz “Hey, Copilot”

A Microsoft está decidida a fazer do Copilot uma ferramenta essencial do Windows 11. Esta IA poderá ajudar o utilizador num grande lote de tarefas, algo que todos vão apreciar. Agora, a gigante do software revelou mais uma forma de invocar a IA. Bastará usar a frase "Hey, Copilot".

Windows 11: bastará usar a voz "Hey, Copilot"

Quem tem saudades dos tempos da Cortana no Windows 10 e gostava da opção de poder invocar a assistente simplesmente com um simples comando de voz tem novidades. Poderá fazer o mesmo no Windows 11, embora desta vez com o Copilot. Após as atualizações do Copilot Vision para utilizadores internos do Windows 11, foi adicionado um novo recurso à aplicação Copilot.

Com esta atualização, os utilizadores do Windows 11 podem agora ativar o Copilot simplesmente dizendo “Hey, Copilot”. Este comando facilita o lançamento do Copilot Voice sem tocar no dispositivo ou premir qualquer tecla.

Segundo revelou a Microsoft, os utilizadores do Windows Insider podem agora invocar o Copilot com a frase “Ei, Copiloto”. Esta funcionalidade opcional oferece uma nova forma de iniciar uma conversa facilmente com o Copilot Voice, desde que a funcionalidade esteja ativada e o PC esteja desbloqueado. Com esta nova experiência mãos-livres, é possível manter-se ligado quando precisar de respostas a uma pergunta ou simplesmente precisar de alguém para trocar ideias.

A nova forma de chamar a IA da Microsoft

Quem está preocupado que o sistema possa estar sempre a ouvir as palavra de ativação, não precisa, pois está desativado por omissão. Quem quiser ativá-lo, basta aceder à aplicação Copilot, tocar no avatar no canto inferior esquerdo, depois tocar em Definições e descer até à secção Modo de voz.

Na secção do modo de voz, pode ativar ou desativar a opção “Ouvir o Hey Copilot para iniciar uma conversa”. A Microsoft esclarece que o sistema operativo utiliza o processamento interno do computador para detetar a palavra de ativação e não envia quaisquer gravações de voz para a nuvem.

Quando o modo de voz estiver ativado no Copilot, ouvirá um som. Ao mesmo tempo, a interface do modo de voz será apresentada na parte inferior do Windows 11. Para sair do Copilot Voice, basta carregar na tecla X ou permanecer em silêncio durante alguns segundos.